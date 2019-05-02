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СМИ: визит президента Грузии в США не состоится 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в США, который был запланирован на осень, не состоится. Об этом в четверг сообщила телекомпания Rustavi 2 со ссылкой на источники.
По данным телеканала, визит готовился еще с марта, над ним работал МИД Грузии, однако по непонятным причинам он не состоится. Тот факт, что визит действительно готовился, подтвердил и бывший глава администрации президента Лаша Жвания, который в среду ушел с занимаемой должности.
"В марте мы вели переговоры о том, чтобы к осени — к концу сентября, началу октября запланировать визит", — сказал Жвания журналистам. Официальных разъяснений по поводу визита в США ни МИД, ни администрация президента пока не делали.
В среду Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки" заявила, что строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация. По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не предпринимать шагов, которые спровоцируют другие страны. Это заявление Зурабишвили было воспринято крайне негативно грузинскими оппозиционными кругами, которые стали угрожать ей импичментом.
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Комментарии1
Кавказ , В мире , США , Саломе Зурабишвили , Администрация Президента РФ , МИД , Грузия
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