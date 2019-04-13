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Грузию решили спасти и от Саакашвили и от Иванишвили 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Kacper Pempel/Reuters
Политическое объединение «Защити Грузию», которое ставит целью не допустить реванша экс-президента Михаила Саакашвили, но также сменить ныне правящую партию «Грузинская мечта», сформировано в субботу в Тбилиси, в него вошли многие известные деятели? Передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Лидер движения, поэт Давид Маградзе, являющийся автором гимна Грузии, заявил, что на сегодня «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «не отвечает чаяниям, которые с ней были связаны».
В то же время, по его словам, партия Саакашвили «Единое национальное движение» «принесла Грузии много бед».
Давид Маградзе сказал, что движение «Защити Грузию», которое местные эксперты уже назвали «третье силой», будет своего рода «народным фронтом».
В движение вошли те представители «Грузинской мечты», которые, в частности, выразили несогласие с тем, что после победы этой партии на выборах в 2012 году в стране не удалось восстановить справедливость по отношению к пострадавшим во время режима Саакашвили, оказалась блокированной судебная реформа и так далее.
Данное движение связывают также с именем экс-кандидата в президенты Грузии на выборах 2008 года Левана Гачечиладзе. В Грузии многие считают, что Саакашвили на самом деле проиграл выборы в том году и сохранил власть за собой только путем фальсификаций.
В 2020 году в Грузии пройдут очередные выборы в парламент.
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Кавказ , В мире , Леван Гачечиладзе , Михаил Саакашвили , Бидзина Иванишвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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