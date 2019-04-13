Грузию решили спасти и от Саакашвили и от Иванишвили

Политическое объединение «Защити Грузию », которое ставит целью не допустить реванша экс-президента Михаила Саакашвили , но также сменить ныне правящую партию «Грузинская мечта», сформировано в субботу в Тбилиси , в него вошли многие известные деятели? Передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Лидер движения, поэт Давид Маградзе, являющийся автором гимна Грузии, заявил, что на сегодня «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «не отвечает чаяниям, которые с ней были связаны».

В то же время, по его словам, партия Саакашвили «Единое национальное движение» «принесла Грузии много бед».

Давид Маградзе сказал, что движение «Защити Грузию», которое местные эксперты уже назвали «третье силой», будет своего рода «народным фронтом».

В движение вошли те представители «Грузинской мечты», которые, в частности, выразили несогласие с тем, что после победы этой партии на выборах в 2012 году в стране не удалось восстановить справедливость по отношению к пострадавшим во время режима Саакашвили, оказалась блокированной судебная реформа и так далее.

Данное движение связывают также с именем экс-кандидата в президенты Грузии на выборах 2008 года Левана Гачечиладзе . В Грузии многие считают, что Саакашвили на самом деле проиграл выборы в том году и сохранил власть за собой только путем фальсификаций.

В 2020 году в Грузии пройдут очередные выборы в парламент.