Отрезанные от мира и застывшие во времени после развала СССР 

Если юг Армении и пограничный Мегри можно считать армянской «Терра инкогнита», то заброшенный ж/д вокзал в Мегри это настоящий космос, куда со времена распада СССР заглядывали лишь единичные туристы.
До 1992 года через станцию курсировали поезда Ереван — Баку, но с распадом Союза и армяно-азербайджанским конфликтом всякое сообщение прекратилось.
Азербайджанский регион Нахичевань оказался отрезанным в буквальном смысле слова от основной территории Азербайджана и теперь ездят в Баку через Иран, а армяне вынуждены добираться в Москву самолетами, либо три дня трястись в автобусах через Грузию и юг России.
Более того, чтобы сегодня проехать из Еревана в Мегри, вам придется порядка восьми часов ехать по опасным серпантинам через Сисиан и Копан по разбитой дороге, где ваша спина превратится в холодец.
А раньше вы садились на электричку Ереван — Нахичевань — Мегри и за скромные четыре часа добирались до пункта назначения, расслабленно наблюдая за живописными пейзажами за окном поезда. Справа от путей внизу виднеется пограничный забор с Ираном.
Город Мегри расположен напротив Ирана и отделен от Исламской республики рекой Аракс. Темные горы на заднем фоне это уже Иран, до которого рукой подать —
Железная дорога проходила прямо по берегу Аракса, в считанных метрах от пограничного забора между СССР и Ираном. Мы выезжаем из Мегри и сразу же оказываемся на пограничной дороге.
За этим указателем дальние электрические столбы уже в Иране —
Затем мы несколько километров двигаемся по пограничной дороге в сторону ж/д станции —
Пейзажи вокруг марсианские в элементами свершившегося апокалипсиса. Смешанные чувства —
Линия из Еревана в Баку ведет через десятки тоннелей, многие из которых настоящее чудо инженерной мысли —
Собственно, станция Мегри. Сегодня она полностью заброшена —
У меня за спиной упавшая статуя революционера Камо —
Застывшие во времени локомотивы и вагоны —
Горы Ирана сразу же сзади, за локомотивами —
Между прочим, только на станции сохранились остатки рельсов. Во всех других местах рельсы сняли еще в начале девяностых и продали в Иран на… металлолом.
Внутри вокзала —
Вокзал хранит в себе множество артефактов былах времен: билеты, квитанции, выписки —
Даже карта железных дорог СССР —
На задней стене вокзала отметились советские солдаты, проходившие здесь службы до 1992 года. Эдакая доска «почета» —