Отрезанные от мира и застывшие во времени после развала СССР

Если юг Армении и пограничный Мегри можно считать армянской «Терра инкогнита», то заброшенный ж/д вокзал в Мегри это настоящий космос, куда со времена распада СССР заглядывали лишь единичные туристы.

До 1992 года через станцию курсировали поезда Ереван Баку , но с распадом Союза и армяно-азербайджанским конфликтом всякое сообщение прекратилось.

Азербайджанский регион Нахичевань оказался отрезанным в буквальном смысле слова от основной территории Азербайджана и теперь ездят в Баку через Иран , а армяне вынуждены добираться в Москву самолетами, либо три дня трястись в автобусах через Грузию и юг России

Более того, чтобы сегодня проехать из Еревана в Мегри, вам придется порядка восьми часов ехать по опасным серпантинам через Сисиан и Копан по разбитой дороге, где ваша спина превратится в холодец.

А раньше вы садились на электричку Ереван — Нахичевань — Мегри и за скромные четыре часа добирались до пункта назначения, расслабленно наблюдая за живописными пейзажами за окном поезда. Справа от путей внизу виднеется пограничный забор с Ираном.

Город Мегри расположен напротив Ирана и отделен от Исламской республики рекой Аракс. Темные горы на заднем фоне это уже Иран, до которого рукой подать —

Железная дорога проходила прямо по берегу Аракса, в считанных метрах от пограничного забора между СССР и Ираном. Мы выезжаем из Мегри и сразу же оказываемся на пограничной дороге.

За этим указателем дальние электрические столбы уже в Иране —

Затем мы несколько километров двигаемся по пограничной дороге в сторону ж/д станции —

Пейзажи вокруг марсианские в элементами свершившегося апокалипсиса. Смешанные чувства —

Линия из Еревана в Баку ведет через десятки тоннелей, многие из которых настоящее чудо инженерной мысли —

Собственно, станция Мегри. Сегодня она полностью заброшена —

У меня за спиной упавшая статуя революционера Камо —

Застывшие во времени локомотивы и вагоны —

Горы Ирана сразу же сзади, за локомотивами —

Между прочим, только на станции сохранились остатки рельсов. Во всех других местах рельсы сняли еще в начале девяностых и продали в Иран на… металлолом.

Внутри вокзала —

Вокзал хранит в себе множество артефактов былах времен: билеты, квитанции, выписки —

Даже карта железных дорог СССР —

На задней стене вокзала отметились советские солдаты, проходившие здесь службы до 1992 года. Эдакая доска «почета» —