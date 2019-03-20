Президент Грузии отказалась разговаривать на русском языке

В среду Зурабишвили прибыла в Гардабани южнее Тбилиси, в регион, компактно населенный азербайджанцами, чтобы поздравить их с Новруз Байрамом.

«Я с вами не буду говорить на русском языке — это исключено. Это не тот язык, который нас объединяет, — сказала президент. — Я могу выучить несколько слов на азербайджанском. Но наше будущее, наше общее будущее связано с тем, чтобы мы говорили на одном языке».

Между тем, сама Салеме Зурабишвили, родившаяся и выросшая в эмиграции во Франции, часто подвергается критике за то, что коверкает грузинский язык во время выступлений.