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Президент Грузии отказалась разговаривать на русском языке 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась общаться на русском языке с проживающими в стране азербайджанцами, несмотря на их слабое владение грузинским языком, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В среду Зурабишвили прибыла в Гардабани южнее Тбилиси, в регион, компактно населенный азербайджанцами, чтобы поздравить их с Новруз Байрамом.
«Я с вами не буду говорить на русском языке — это исключено. Это не тот язык, который нас объединяет, — сказала президент. — Я могу выучить несколько слов на азербайджанском. Но наше будущее, наше общее будущее связано с тем, чтобы мы говорили на одном языке».
Между тем, сама Салеме Зурабишвили, родившаяся и выросшая в эмиграции во Франции, часто подвергается критике за то, что коверкает грузинский язык во время выступлений.
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Кавказ , В мире , Саломе Зурабишвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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