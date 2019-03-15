Бурджанадзе пожаловалась на то, что её фамилию убрали из грузинских учебников истории

«Вот это и есть сталинизм. Самый большой яко бы, демократ, господин Саакашвили, убрал мою фамилию из учебников истории, так же как во времена Сталина убирали фамилию Троцкого или Бухарина и других. Вы знаете, можно говорить о демократии и считать себя маяком демократии, но на самом деле управлять теми методами, из-за которых, например, Саакашвили очень критиковал».

В 2008 году Бурджанадзе и Саакашвили возглавляли оппозиционное движение в ходе так называемой «Революции роз». Она занимала пост спикера грузинского парламента с 2001 по 2008 год. На протяжении двух месяцев была исполняющей обязанности президента.