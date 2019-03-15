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Бурджанадзе пожаловалась на то, что её фамилию убрали из грузинских учебников истории 

Говорит Москва 6 часов назад
Фото: Говорит Москва
В эфире «Говорит Москва» председатель партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что это было сделано по инициативе экс-президента страны Михаила Саакашвили.
«Вот это и есть сталинизм. Самый большой яко бы, демократ, господин Саакашвили, убрал мою фамилию из учебников истории, так же как во времена Сталина убирали фамилию Троцкого или Бухарина и других. Вы знаете, можно говорить о демократии и считать себя маяком демократии, но на самом деле управлять теми методами, из-за которых, например, Саакашвили очень критиковал».
В 2008 году Бурджанадзе и Саакашвили возглавляли оппозиционное движение в ходе так называемой «Революции роз». Она занимала пост спикера грузинского парламента с 2001 по 2008 год. На протяжении двух месяцев была исполняющей обязанности президента.
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Грузинский политик, председатель партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». 14.03.2019. В Московской диабетической ассоциации назвали оскорбительным совет депутата Герасименко о похудении Следствие просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова
Кавказ , В мире , Михаил Саакашвили , Нино Бурджанадзе , Москва
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