«Грузинские цари» вступили в борьбу за престол

Анекдотическая ситуация сложилась в Грузии — грузинская «царица» подала в суд на своего бывшего мужа, «царя». Казалось бы, сугубо светская и личная история имеет на самом деле глубокую политическую подоплеку. Кто и зачем добивается восстановления монархии в Грузии и кто этому противодействует?

В Грузии неожиданно случился кризис престолонаследия. В Тбилисском городском суде началось беспрецедентное выяснение того, кто имеет право называть себя «наследником грузинских царей».

Брак представителей грузинского царского рода Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели окончательно распался в 2013 году. Теперь Анна Багратиони обвиняет бывшего супруга в том, что тот за границей «выдает себя за царя» и тем самым «извращает историю». От суда просят добиться запрета на это, а также чтобы Давид Багратиони символически заплатил 1 лари (37 центов) за моральный ущерб. При этом формальным наследником престола давно объявлен их пятилетний сын Георгий, носящий титул «принц Мухранели».

При Шеварднадзе монархическое движение в стране было крайне маргинализовано и никакой поддержкой в обществе не пользовалось. Слабые электоральные возможности у него и сейчас. При этом грузинское правительство некоторое время очень серьезно относилось к перспективе восстановления монархии, то есть всячески против этого боролось.

Непонятно, каких интересов больше в тяжбе бывших венценосных супругов — личного, политического или денежного. 42-летняя царица Анна, журналистка по образованию, работающая учительницей в школе, и ее одногодок князь Давид, состоящий при особе католикоса Всея Грузии Илии II, — представители двух равноправных ветвей багратидов. Только Давид Георгиевич Багратион-Мухранский происходит из эмигрантской ветви, родился в Мадриде , и в нем испанской крови давно больше, чем грузинской. Его маму звали донья Мария де лас Мерседес де Сорноса и Понсе де Леон, то есть в теории он может быть и наследником престола Кастилии и Леона. А Анна Нугзаровна Багратион-Грузинская, дочка главного режиссера тбилисского Театра киноактера, — прямая наследница царского рода, выросла в советской Грузии, как и ее отец, считающийся правящим главой Грузинского царского дома. Их первый брак случился в 2009 году по инициативе католикоса Илии II — главного и единственного проводника идеи восстановления в Грузии монархии.

Католикос Илия замыслил это в 2007 году, когда у Михаила Саакашвили случился разрыв с тогдашним министром обороны Ираклием Окруашвили , что едва не привело к уличным боям в Тбилиси. Тогда и возник лозунг «Грузия без президента!», а католикос принялся искать возможность «надстроить» грузинскую государственность так, чтобы исключить подобные свары. Эпоха Гамсахурдиа с ее боями на проспекте Руставели с применением танков еще была памятна, и повторение могло случиться в любой момент.

С точки зрения католикоса, династия Багратиони имеет божественное происхождение, и изменение системы власти должно было стабилизировать ситуацию в стране. На воскресной литургии Илия призвал к восстановлению рода Багратиони, после чего спокойная жизнь багратидов обеих ветвей закончилась и они нежданно-негаданно вернулись в грузинскую политику.

То, что грузинская государственность как явление перманентно пребывает в кризисе, и так яснее ясного. Престарелый католикос Илия II, уроженец североосетинского Владикавказа и выпускник Московской духовной семинарии, — грузинский сверхпатриот. Многие не забудут его заявление 1991 года: «Тот, кто поднимет руку на грузина, не является человеком и христианином». К этому можно относиться как душе угодно, то есть в зависимости от политических и исторических привязанностей, но католикос своей попыткой спровоцировать восстановление монархии пытался по-своему остановить хаос и распад.

Первый брак царицы Анны и князя Давида, организованный католикосом Илией, продержался полгода. Князь Давид, испанский плейбой, плохо знакомый с грузинскими реалиями, сразу после свадьбы закрутил роман с моделью и актрисой Шореной Бегашвили

Есть версия, что Шорену наняли люди Саакашвили, чтобы дискредитировать саму идею восстановления монархии.

Скандал привел к разводу, но в 2010 году венценосная пара воссоединилась. Неясно, кто больше на это повлиял — родители, церковь или они действительно помирились. В 2011 году родился царевич Георгий Давидович. Грузинская православная церковь настаивает, что все в порядке с этим браком и с рождением наследника, поскольку венчание никто не отменял. А это было гигантское светское событие в тбилисской церкви Свети Самеба (Троицы) с 3 тысячами гостей, и венчали их сразу аж три епископа. Со светской точки зрения царевич Георгий также родился в законном браке, поскольку в Испании Анна и Давид перезаключили гражданский брак в муниципалитете Мадрида по месту прописки жениха.

Правда, царица Анна до этого уже была замужем за архитектором Георгием Маланией (он, в свою очередь, тоже приходится отдаленным потомком по женской линии последнему грузинскому царю Георгию XII), и от этого брака, расторгнутого в 2007 году, у нее две дочери, тоже считающиеся княжнами. Как ее развод сочетается с правом престолонаследия, никто из специалистов внятно пояснить не может. Обычно браки с «разведенками» считаются морганатическими, то есть при такой трактовке событий царевич Георгий не имеет права на престол. А князь Давид сохраняет право наследования при новом браке, следовательно, бесполезны и судебные иски царицы Анны (если она только не хочет таким образом помешать дальнейшей жизни бывшего супруга). И если вообще такие вещи решаются в городском суде.

Скандал в благородном семействе еще раз продемонстрировал, что у инициативы католикоса Илии нет будущего. Две ветви багратидов ранее не враждовали просто за ненужностью этого конфликта. Сейчас же выяснения, у кого больше прав на престол, породили появление еще нескольких наследников,

в основном из Испании, а права Давида стали оспариваться в открытую (его старший брат Георгий отказался от претензий на престол в его пользу, что оспаривается теперь старшими племянниками Давида).

Эти споры могут в итоге привести к крупному конфликту и окончательно похоронить и без того полумертвую идею восстановления монархии в Грузии.