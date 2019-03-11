Грузинская царица подала в суд на царя

Представители грузинской царской фамилии Багратионов в понедельник начали выяснение отношений в Тбилисском городском суде, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД Грузии со ссылкой на местные СМИ.

Брак представителей грузинского царского рода Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели, заключенный четырьмя годами ранее, распался в 2013 году. Теперь Анна Багратиони обвиняет бывшего супруга в том, что тот, не имея на это права, выдает себя за царя, путешествуя за границей и тем самым «извращает историю». От суда просят добиться запрета на это, а также чтобы Давид Багратиони символически заплатил 1 лари (37 центов) за моральный ущерб, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Ответчики не соглашаются с иском и утверждают, что представили семьи Мухранских должны пройти ДНК-тест, чтобы доказать, настоящие ли они потомки царей.

В семье Анны и Давида в браке родился сын Георгий, которого ГПЦ объявила будущим наследником династии Багратиони. Пятилетний Георгий носит титул принца Мухранели. Крестил его Патриарх Грузии Илья Второй, который ранее предлагал задуматься о восстановлении в стране конституционной монархии.

Грузия утеряла царскую династию Багратиони в 1801 году, после того, как император Александр I издал манифест о присоединении Грузии к России.