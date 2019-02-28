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Посол Великобритании поразился грузинскому языку 

РИА Новости + ещё 1 12 часов назад
Фото: Justin McKenzie Smith / FB
Изучая грузинский язык, посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит выложил в свой Twitter фото, которое подписал «Грузинскими глаголами действительно можно сказать все», сообщает Sputnik Грузия.
На фото приведен грузинский глагол "шемомехарджа" и его значение — "я случайно все потратил, но я этого не хотел и теперь жду, что вы с пониманием отнесетесь к этому факту".
Пост британского посла ретвитнули около 300 человек, и еще около тысячи поставили "лайк".
В комментариях подписчики в шутку и всерьез подкидывают Маккензи подобные же глаголы, например, "шемомечама" ("я не собирался, но съел все") или "шемомеBREXITа".
Джастин Маккензи Смит занимает пост посла Великобритании в Грузии с августа 2016 года. Изучением грузинского языка он начал заниматься еще в 2015 году. Дипломат достаточно хорошо владеет грузинским языком и часто делает на нем публичные заявления.
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Кавказ , В мире , ИА Sputnik , Грузия , Великобритания
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