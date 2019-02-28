Посол Великобритании поразился грузинскому языку 

Изучая грузинский язык, посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит выложил в свой Twitter фото, которое подписал «Грузинскими глаголами действительно можно сказать все», сообщает Sputnik Грузия.
На фото приведен грузинский глагол "шемомехарджа" и его значение — "я случайно все потратил, но я этого не хотел и теперь жду, что вы с пониманием отнесетесь к этому факту".
Georgian verbs really do say it all. #learninggeorgian #ქართულიენა pic.twitter.com/WAm6coK0Ce— Justin McKenzieSmith (@JustinMcKenzieS) 26 февраля 2019 г.
Пост британского посла ретвитнули около 300 человек, и еще около тысячи поставили "лайк".
В комментариях подписчики в шутку и всерьез подкидывают Маккензи подобные же глаголы, например, "шемомечама" ("я не собирался, но съел все") или "шемомеBREXITа".
Джастин Маккензи Смит занимает пост посла Великобритании в Грузии с августа 2016 года. Изучением грузинского языка он начал заниматься еще в 2015 году. Дипломат достаточно хорошо владеет грузинским языком и часто делает на нем публичные заявления.