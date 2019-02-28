Бурджанадзе призвала власти Грузии к прямому диалогу с Россией

В прямом эфире телекомпании «Палитра» она назвала «абсолютно недостаточным» формат переговоров с Россией на уровне спецпреда премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе

При этом экс-председатель парламента Грузии назвала представителя России на этих переговорах, заместителя министра иностранных дел Григория Карасина «дипломатом высочайшего ранга, который не стал бы просто так говорить накануне в Праге, что у Грузии могут быть „неприятные неожиданности“.

»Ничего реального, что нужно для нашей страны в отношениях с Россией «Грузинская мечта не сделала. (Экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили семь лет как нет во власти, но мы так и не решаемся на прямой диалог с Россией. Для развития торгово-экономических отношений нужна нормальная политическая атмосфера. Поэтому я не исключаю, что в какой-то момент Россия снова может ввести эмбарго на грузинскую продукцию, и это при том, что рынок России привлекателен для всего мира и естественно выгоден для Грузии», — сказала Нино Бурджанадзе.

«Без умной политики (по отношению к России) мы можем многое потерять», — заявила она.

По ее словам, Россию в том числе не может не волновать строительство на Черноморском побережье Грузии в Анаклиа самого глубоководного порта, который «может быть использован не только для торговли, но и в военных целях».