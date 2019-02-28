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Бурджанадзе призвала власти Грузии к прямому диалогу с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что «власти Грузии не сделали ни единого шага для нормализации отношений с Россией, что может повлечь за собой проблемы для страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В прямом эфире телекомпании «Палитра» она назвала «абсолютно недостаточным» формат переговоров с Россией на уровне спецпреда премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе.
При этом экс-председатель парламента Грузии назвала представителя России на этих переговорах, заместителя министра иностранных дел Григория Карасина «дипломатом высочайшего ранга, который не стал бы просто так говорить накануне в Праге, что у Грузии могут быть „неприятные неожиданности“.
»Ничего реального, что нужно для нашей страны в отношениях с Россией «Грузинская мечта не сделала. (Экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили семь лет как нет во власти, но мы так и не решаемся на прямой диалог с Россией. Для развития торгово-экономических отношений нужна нормальная политическая атмосфера. Поэтому я не исключаю, что в какой-то момент Россия снова может ввести эмбарго на грузинскую продукцию, и это при том, что рынок России привлекателен для всего мира и естественно выгоден для Грузии», — сказала Нино Бурджанадзе.
«Без умной политики (по отношению к России) мы можем многое потерять», — заявила она.
По ее словам, Россию в том числе не может не волновать строительство на Черноморском побережье Грузии в Анаклиа самого глубоководного порта, который «может быть использован не только для торговли, но и в военных целях».
«России это не может быть все равно», — заявила она.
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Кавказ , В мире , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , Нино Бурджанадзе , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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