Москва заинтересована в оздоровлении отношений с Тбилиси

По его словам, прошедшая встреча получилась насыщенной и конструктивной. «Обсудили многие проблемы наших двусторонних отношений, — указал замминистра. — Констатировали продвижение в целом ряде практических отраслей, включая торговлю, туризм, авиасообщение и гуманитарные контакты».

"Россия заинтересована в оздоровлении отношений с нашими грузинскими соседями в той мере, на которую они сами готовы идти", — подчеркнул Карасин, подтвердив готовность Москвы «способствовать развитию двусторонних отношений даже при отсутствии дипотношений».