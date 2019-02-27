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Москва заинтересована в оздоровлении отношений с Тбилиси 

ТАСС 6 часов назад
ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва заинтересована в оздоровлении отношений с Тбилиси в той мере, на которую готовы идти в Грузии. Об этом ТАСС в среду заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе.
По его словам, прошедшая встреча получилась насыщенной и конструктивной. «Обсудили многие проблемы наших двусторонних отношений, — указал замминистра. — Констатировали продвижение в целом ряде практических отраслей, включая торговлю, туризм, авиасообщение и гуманитарные контакты».
"Россия заинтересована в оздоровлении отношений с нашими грузинскими соседями в той мере, на которую они сами готовы идти", — подчеркнул Карасин, подтвердив готовность Москвы «способствовать развитию двусторонних отношений даже при отсутствии дипотношений».
26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. 2 сентября 2008 года Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой в связи с признанием Россией этих стран. Формат «Карасин — Абашидзе», созданный в 2012 году, является единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств.
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Комментарии
Кавказ , Дмитрий Медведев , Зураб Абашидзе , Григорий Карасин , ИТАР-ТАСС , Грузия , Москва , Прага , Тбилиси
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