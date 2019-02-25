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На кавказских границах не всё спокойно 

News.ru 3 часа назад
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Давно известно, что многообразие Северного Кавказа таит в себе немалые проблемы. Иногда кажется, что все попытки придать местным процессам организованность и системность сравнимы с переходом по минному полю. Мгновенно обостряются старые обиды, вспоминаются прежние счёты, сталкиваются кланы, которых прежняя неопределенность вполне устраивала. А уж попытки пошантажировать Кремль возможными волнениями и межэтническими столкновениями — это просто обязательный атрибут отношений с центром. Дело Арашуковых — лишнее тому доказательство.
Мы помним, сколь напряжённым оказалась демаркация границы Чечни и Ингушетии. Притом, что всё протекало на фоне разговоров о братстве вайнахских народов, которым делить-то нечего. Между тем под предлогом, что нынешний президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пожертвовал интересами республики, и так самой маленькой, якобы уступив Кадырову некие стратегические территории, богатые нефтью, в Магасе началась фактически операция по свержению действующего главы.
Кланы, мечтающие вернуться к власти, начали местный «майдан», пикетируя государственные учреждения. Благо, центру хватило мудрости объявить, что проблема входит в компетенцию исключительно межреспубликанских отношений. И всё свелось к апелляции к решению Конституционного суда России, вердикт которого успокоил обстановку. Выходить за рамки Конституции России оппозиция не решилась.
Ныне новая потенциальная точка напряженности — демаркация границы Чечни и Дагестана. Во всяком случае, во многонациональном Дагестане уже проявляются силы, которые пытаются развернуть ситуацию так, чтобы под давлением оказался бы местный чиновничий корпус, подвергшийся, как мы знаем, серьезной чистке. Собственно, на этом обстоятельстве явно делается акцент. Дескать, деморализованные и униженные дагестанские слуги народа предпочитают держаться подальше от сложного пограничного вопроса, который фактически отдан на откуп их чеченским коллегам. А вот те проявляют завидную активность. Объезжают районы по обе стороны границы, ведут переговоры с местными главами.
Вывод напрашивается сам собою: после всех арестов, проведенных, дескать, иногда в непозволительной и унизительной для Дагестана форме, новые власти равнодушны к интересам республики. И готовы капитулировать под натиском напористых соседей.
Иными словами, пока средствами интернета, в социальных сетях кто-то попытается претворить в Дагестане ингушский сценарий. С поправкой на то, что республика куда более сложная по национальному составу. И провоцирование общего напряжения по пограничному вопросу может стать детонатором и для межэтнических разборок. А главное — нанести удар по доверию к новой администрации, решительные антикоррупционные действия которой встретили положительную реакцию местного населения.
Собственно, возникшая в социальных сетях дискуссия по пограничному вопросу уже вылилась во взаимные отнюдь не цензурные оскорбления.
Словом, пока на поверхности никакой даже просто ряби не заметно. Но уже некие силы стараются воспользоваться ситуацией для параллельного решения собственных проблем, исподволь подогревая ситуацию. Наверное, властям в Махачкале надо извлечь уроки из магасской эпопеи. И не пребывать пассивными, надеясь отреагировать на любые возможные осложнения по факту. Иногда достаточно просто ясно и публично изложить свою позицию и зримо на карте показать преимущества предстоящей демаркации. Иначе инициатива опять подхватят любители погреться у очага конфликта.
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Кавказ , Конфликты , Политика , Статьи , Юнусбек Евкуров , Магас , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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