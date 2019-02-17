Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прошел специальный генетический тест в США, чтобы доказать, что он грузин, вопреки различным слухам на родине о его некоренном происхождении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ни одной капли крови во мне нет негрузинской», — сообщил он.
При этом он тут же добавил, что тест установил, что его происхождение является грузинским на 99%, а на 1% — греческим.
«Нет ни одного пересечения в происхождении с другим населением региона», — заявил бывший лидер Грузии, осужденный на родине заочно за коррупцию и превышение служебных полномочий на три и шесть лет лишения свободы.
Он также отметил, что нарушил вековую традицию предков, женившись на европейке — супругой Саакашвили является голландка Сандра Руловс.
По его словам, те, кто его обвиняют в негрузинском происхождении, пусть сами теперь пройдут подобный генетический тест.