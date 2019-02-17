Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили доказал, что он «подлинный грузин» с греческой примесью 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прошел специальный генетический тест в США, чтобы доказать, что он грузин, вопреки различным слухам на родине о его некоренном происхождении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ни одной капли крови во мне нет негрузинской», — сообщил он.
При этом он тут же добавил, что тест установил, что его происхождение является грузинским на 99%, а на 1% — греческим.
«Нет ни одного пересечения в происхождении с другим населением региона», — заявил бывший лидер Грузии, осужденный на родине заочно за коррупцию и превышение служебных полномочий на три и шесть лет лишения свободы.
Он также отметил, что нарушил вековую традицию предков, женившись на европейке — супругой Саакашвили является голландка Сандра Руловс.
По его словам, те, кто его обвиняют в негрузинском происхождении, пусть сами теперь пройдут подобный генетический тест.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Могильщик режима Саакашвили» избит в Тбилиси В Грузии предложили увековечить имена жертв сталинских репрессий в туристических зонах В парламенте Грузии потребовали убрать из закона термин «сексуальная ориентация»
Кавказ , В мире , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , США , Тбилиси
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
«Узнал из интернета»: Башаров о разводе с избитой женой
Шоу-бизнес Статьи
Донбасс предложили обхитрить
В мире Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение