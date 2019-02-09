Саакашвили приступил к созданию «альтернативных органов власти» в Грузии

Тбилиси. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили , заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о создании «альтернативных органов власти» в стране, начав с Аджарской автономии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Как сообщила телекомпания «Имеди», из своих сторонников в Аджарии Саакашвили образовал альтернативное правительство, распределив министерские портфели.

В воскресенье в бельгийском Льеже Саакашвили будет встречаться со своими сторонниками из Грузии и поддерживающими его эмигрантами, чтобы продолжить формирование параллельных органов власти и готовить тем самым свое возвращение в Грузию.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Звиад Дзидзигури в интервью телекомпании напомнил, что в начале 1990-х оппозиция уже формировала в стране альтернативные органы против тогдашнего президента Звиада Гамсахурдиа

«Идея альтернативного правительства и активизация молодых сторонников Саакашвили может иметь плохое продолжение. Во время Гамсахурдиа создание оппозиционного Национального конгресса со своими вооруженными отрядами закончилась братоубийственной войной», — сказал вице-спикер.

Эксперты говорят о том, что инициатива Саакашвили и его планы новой «цветной революции» опасны для стабильности во всем регионе.