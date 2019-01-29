«Армянский поток»: Пашинян подтвердил выгодность сотрудничества c «Газпромом»

После прихода к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна обострилась тема двусторонних отношений Москвы Еревана , что и неудивительно, учитывая обстоятельства смены правительства в данной закавказской стране.

Вопрос отношений России и Армении стал актуальным при Пашиняне

Другой вопрос, что Армения является заложником двусторонних отношений с Россией, поэтому даже такой политик-популист, как Пашинян ничего не может с этим поделать. Во-первых, хотя бы потому, что он вряд ли ставит перед собой такие задачи — просто по причине отсутствия внятной политической программы, а, во-вторых, ввиду объективного расклада сил в данном геополитически сложном регионе.

Это обстоятельство подтвердило и последнее заявление Пашиняна, в котором он заметил, что был бы не против, чтобы через территорию Армении проходил «Северный поток-2», намекая на ту транзитную прибыль, которую приносит данный энергетический проект.

Кроме того, это был ответ Пашиняна на провокационный вопрос, а не хотел бы он снизить уровень зависимости Армении от энергетического сотрудничества с Россией, что на практике попросту невозможно ввиду того положения, в котором сегодня находится Ереван.

Достаточно сказать, что Россия пошла на серьезные уступки Грузии , чтобы сохранить газовый транзит через эту страну в Армению, поскольку это единственный внятный вариант доставок энергоносителей и других российских товаров в данную закавказскую страну.

Геополитические возможности Армении ограничены

Соответственно, Армения очень сильно зависит от России в энергетическом плане, поэтому ставить подобные вопросы нельзя, если, конечно, не идет речи о прямом цитировании каких-то очередных предложений, которые подготавливаются в недрах Госдепа США

«Конечно, определенные шероховатости в двусторонних отношениях между Россией и Арменией после прихода к власти Пашиняна остаются, но, собственно говоря, все это только подтверждает очень узкий коридор возможностей для новой армянской власти», — заключает Жарихин.

Здесь имеется в виду реальное изменение ситуации в контексте двусторонних отношений России и Армении, о чем сегодня любит рассуждать западная пресса. В этом контексте возможности Пашиняна серьезно ограничены, причем это было ясно изначально — ведь сразу после смены власти в Армении об этом говорил, как сам Жарихин, такие и многие другие политические эксперты по данной стране.

Армения не будет покупать газ у Турции и Азербайджана

«У Пашиняна нет возможностей для кардинального изменения внешней политики Армении, причем ситуация в энергетической сфере — это только подтверждает, учитывая геополитическое положение данной страны в этом регионе», — констатирует Жарихин.

Как замечает эксперт, Армения окружена не очень дружественными странами. Например, невозможно представить, что Ереван сможет получить энергоносители из Азербайджана. Кроме того, достаточно трудно вообразить получение армянской стороной энергоносителей из Турции, поэтому единственным возможным вариантом остается текущий транзит российского газа через территорию Грузии.

Здесь нужно отметить, что отношения Армении и Азербайджана еще во времена СССР парализовал Нагорно-Карабахский конфликт, а что касается Турции, то в данном контексте до сих пор главную роль играет геноцид армян в Османской империи 1915 года.

«Соответственно, грузинский вариант является единственно возможным для Армении. При этом, здесь нужно сказать, что нашей стране приходится нести определенные издержки из-за такого геополитического положения Армении», — резюмирует Жарихин.

Россия фактически субсидирует Армению в энергетической сфере

По словам Владимира Леонидовича, российская помощь Армении по газу привела к серьезным уступкам в отношении Грузии. Из-за этого Тбилиси получает газ из России по таким же льготным ценам, как и Ереван, что заметно усиливает объем наших издержек.

Россия фактически двукратно субсидирует Армению по вопросу энергоресурсов, поскольку в эту кооперацию автоматически втягивается и Грузия. Еще здесь нужно обратить внимание и на тот момент, что Москва не стала симметрично отвечать на санкции, которые были введены Грузией в отношении России. Очевидно, что в данном решении сыграл свою роль и важный для Москвы армянский фактор.

«Льготная цена на российский газ для Грузии и Армении, по сути своей, в два раза ниже мировой, что является необходимым условием для прокачки газа из России на армянскую территорию ввиду отсутствия каких-либо других вариантов», — заключает Жарихин.

Это подтверждает и тот факт, что у Армении очень узкий коридор возможностей в этом компоненте двусторонних отношений с нашей страной, не говоря уже о том, что вообще очень хорошо, что России удалось подписать данные соглашения с Грузией.

«Этот договор был подписан еще времена Михаила Саакашвили и даже отчасти до него, ведь если бы данного соглашения не было бы, то Армения оказалась бы в состоянии энергетической блокады ввиду общей ситуации в регионе», — констатирует Жарихин.

И надо сказать, точно такую же ситуацию Пашинян имеет и по многим другим политическим и экономическим вопросам.