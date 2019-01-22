Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: Пашинян планирует посетить Москву 25 января 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить Москву 25 января, программа визита прорабатывается. Об этом ТАСС во вторник сообщил дипломатический источник.
"Программа еще прорабатывается. Пока ожидается выступление в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в связи с переходом председательства в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от России к Армении в 2019 году", — сказал собеседник агентства.
Во время предыдущего визита в Москву 27 декабря 2018 года Пашинян и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по газовому вопросу. Армянский лидер по итогам встречи выразил надежду, что сторонам удастся принять окончательное решение по поводу цены на российский газ.
ТАСС: последние новости
Грузия и "Газпром" планируют договориться о транзите газа в Армению за две недели Главы МИД Азербайджана и Армении договорились об очередной встрече по Карабаху МИД РФ: Москва ждет разъяснений Баку в связи с недопуском россиян в страну
Кавказ , В мире , Владимир Путин , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Армения , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В отделении российского банка прогремел взрыв90
Рыбка и Травка встретились на очной ставке2
Абэ приехал к Путину за Курилами258
Пока вы спали: Российский газ останется на Украине190
В Кемерово появились фейерверки «Зимняя вишня»
Видео
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
01:09
В Кемерово появились фейерверки «Зимняя вишня»
Общество
00:52
В отделении российского банка прогремел взрыв
Происшествия
02:59
Раскрыты подробности покушения на Брежнева
Общество Политика
01:06
Отпор бизнесмена похитителям попал на видео
Происшествия
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:51
Пистолет «Удав» впервые показали в деле
Армия Оружие
01:21
Дама в красном ползает по центру Лондона
Общество
00:13
В Петербурге загорелся Арбитражный суд
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение