Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить Москву 25 января, программа визита прорабатывается. Об этом ТАСС во вторник сообщил дипломатический источник.
"Программа еще прорабатывается. Пока ожидается выступление в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в связи с переходом председательства в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от России к Армении в 2019 году", — сказал собеседник агентства.
Во время предыдущего визита в Москву 27 декабря 2018 года Пашинян и президент России Владимир Путин договорились активизировать переговоры по газовому вопросу. Армянский лидер по итогам встречи выразил надежду, что сторонам удастся принять окончательное решение по поводу цены на российский газ.