Источник: Пашинян планирует посетить Москву 25 января

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Грузия и "Газпром" планируют договориться о транзите газа в Армению за две недели

Главы МИД Азербайджана и Армении договорились об очередной встрече по Карабаху

МИД РФ: Москва ждет разъяснений Баку в связи с недопуском россиян в страну