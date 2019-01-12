Азербайджан депортировал девять россиян за организацию незаконных собраний

Правоохранительные органы Азербайджана депортировали из страны девятерых граждан России за организацию незаконных религиозных собраний, сообщает в субботу МВД республики.

"В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками главного управления общественной безопасности МВД, службы госбезопасности и госкомитета по работе с религиозными образованиями, на основе поступившей информации выявлен факт организации девятью гражданами Российской Федерации в одном из домов в Бинагадинском районе Баку незаконных религиозных собраний", — сообщается на сайте МВД.

По данным МВД, во время проведенного в доме обыска обнаружены и изъяты пять религиозных книг, проповедующих христианство, 113 компакт-дисков и 28 тысяч визитных карточек.