В Грузии рассказали об интеграции страны в ЕС

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что в 2018 году грузинская сторона предприняла важные шаги на пути интеграции страны в НАТО Евросоюз . Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в 2019 году МИД Грузии предоставит правительству страны стратегию внешней политики на следующие три года.

Он также добавил, что одним из основных направлений внешней политики Грузии станет "мирное восстановление" территориальной целостности страны.

Залкалиани подчеркнул, что 2018 год был очень важным для Грузии.