Защита Кочаряна попросила суд освободить его под залог

"Адвокаты Кочаряна подали в суд ходатайство об избрании в его отношении альтернативной меры пресечения — освобождения под залог, попросив суд рассмотреть ходатайство в сжатые сроки", — отметила Аракелян. Сумму залога адвокаты не указали.

Команда адвокатов экс-президента ранее заявила, что одновременно с кассационной жалобой работает над обращением в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кассационный суд Армении 15 ноября частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд, который принял решение об аресте экс-главы государства.