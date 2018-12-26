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Защита Кочаряна попросила суд освободить его под залог 

РИА Новости + ещё 1 13 часов назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя, обратилась в суд с просьбой освободить его под залог, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.
"Адвокаты Кочаряна подали в суд ходатайство об избрании в его отношении альтернативной меры пресечения — освобождения под залог, попросив суд рассмотреть ходатайство в сжатые сроки", — отметила Аракелян. Сумму залога адвокаты не указали.
Команда адвокатов экс-президента ранее заявила, что одновременно с кассационной жалобой работает над обращением в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.
Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кассационный суд Армении 15 ноября частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд, который принял решение об аресте экс-главы государства.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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Кавказ , В мире , Левон Тер-петросян , Роберт Кочарян , Серж Саргсян , ЕСПЧ , РИА Новости , Армения
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