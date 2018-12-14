На инаугурацию президента Грузии ожидают представителей около 55 стран 

ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. МИД Грузии ожидает, что на церемонии инаугурации избранного президента страны Саломе Зурабишвили будут присутствовать до 150 представителей около 55 стран.
Инаугурация нового президента Грузии состоится 16 декабря в Телави.
По ее данным, ожидается присутствие президента Армении Армена Саркисяна, экс-главы Франции Николя Саркози, министра иностранных дел Туркмении Рашида Мередова, генсека ГУАМ Алтая Эфендиева, спикеров парламентов Азербайджана, Сербии, Чехии, Литвы, а также министра окружающей среды ОАЭ, зампредседателя совета национальной ассамблеи Белоруссии, первого замглавы МИД Израиля, заместителя министра иностранных дел Украины.
Тотладзе добавила, что это не окончательный список и внешнеполитическое ведомство систематично получает подтверждения от других стран.
Ранее МИД Грузии разослал пригласительные на инаугурацию Зурабишвили в страны и посольства, с которыми имеются дипломатические отношения.
Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. По итогам голосования Зурабишвили набрала 59,52% голосов, ее соперник Григол Вашадзе — 40,48%. Это были последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Срок полномочий нового президента составит шесть лет, а не пять, как раньше.