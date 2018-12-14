На инаугурацию президента Грузии ожидают представителей около 55 стран

Инаугурация нового президента Грузии состоится 16 декабря в Телави

Тотладзе добавила, что это не окончательный список и внешнеполитическое ведомство систематично получает подтверждения от других стран.

Ранее МИД Грузии разослал пригласительные на инаугурацию Зурабишвили в страны и посольства, с которыми имеются дипломатические отношения.