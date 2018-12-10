Нино Бурджанадзе: выборы в Грузии были абсолютным фарсом

Грузинский политик, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе — о том, как избирали нового президента страны и почему эти выборы не повлекут изменений к лучшему ни для экономики страны, ни для грузино-российских отношений.

— Президентские выборы в Грузии прошли чрезвычайно драматично. В первом туре большинство голосов было отдано кандидатам, связанным с единым национальным движением. Во втором туре была зафиксирована победа ставленницы правящей «Грузинской мечты». Чем можно объяснить такой ход голосования в первом и во втором туре?

— Меня не удивило то, что произошло. Мой отказ участвовать в выборах был обусловлен двумя причинами: во-первых, урезанием полномочий президента, что не позволило бы мне ничего реального осуществить на этом посту, во-вторых, сами выборы были абсолютным фарсом. Было понятно изначально, что миллиарды Иванишвили и его ресурсы во власти сделают свое.

В первом туре два кандидата, ассоциировавшиеся с бывшим президентом Саакашвили, набрали значительно больше голосов, чем кандидат от Иванишвили . Меня это не удивило, поскольку люди приходили голосовать именно против того, что происходит в стране, надеясь на возможность перемен. Это было протестное голосование. Ведь Иванишвили не выполнил ни одного своего обещания.

Во втором туре Иванишвили действовал решительно, использовав все имеющиеся у него ресурсы. Ведь результаты первого тура выглядели так: беглый Саакашвили сумел победить правящего в Грузии Иванишвили. И тут уже власти прибегли и к административному ресурсу, и к запугиванию, и к прямому подкупу избирателей. «Грузинская мечта» прямо заявила, что оплатит долги граждан в размере 600 миллионов долларов из фонда Иванишвили. Но решающую роль, к нашему общему стыду, сыграли наличные, которые раздавали напрямую в ходе последних дней предвыборной кампании. По нашим оценкам, не менее восьмидесяти процентов голосов, полученных «Грузинской мечтой» на парламентских выборах, были результатом подкупа или протестными голосами. Можно легко представить себе, какие результаты продемонстрировала бы эта партия, если бы выборы в парламент состоялись сейчас.

Главным результатом выборов следует считать начало заката власти Бидзины Иванишвили. Период его правления подходит к своему логическому завершению.

— Какими вы видите шансы на возвращение бывшего президента Михаила Саакашвили?

— Дело не в том, вернется он или нет. Беспокоит не судьба Саакашвили, а дальнейший путь развития Грузии. Нынешняя власть ведь не учится на ошибках. Они и сейчас не идут на серьезные переговоры с оппозицией, хотя это единственный шанс для них разрядить обстановку. Им бы сейчас следовало пойти на изменения в законодательстве, которые предлагают внести практически все политические партии Грузии. В ответ на конструктивные предложения они ограничиваются самодовольными ухмылками. Они так и не поняли степени недовольства ими.

Для блокировки движения Саакашвили требуется реальная идеологическая альтернатива, которую на сегодняшний день представляем только мы. И все наши планы сейчас связаны с предстоящими выборами в парламент, где мы скажем свое слово. Однако первоочередной задачей для нас является внесение поправок в избирательный кодекс. Это бы позволило нормализовать политический процесс в стране. Если власть не прислушается к этим требованиям и не пойдет навстречу собственным гражданам, то ситуация может выйти из-под контроля. Вместо принятых демократических способов ведения дискуссии мы можем стать свидетелями того, как политические дебаты переходят в уличные беспорядки.

— Сразу после победы на выборах Саломе Зурабишвили объявила, что сейчас не время для переговоров с Россией. Чем можно объяснить такую резкую позицию? В прошлом ведь она вела переговоры с Россией. Что изменилось?

— Это заявление не было для меня сюрпризом. В ходе всей кампании оба кандидата обзывали друг друга «агентами КГБ» и «агентами Кремля». В ходе этой кампании вообще не было никакого конструктивного обсуждения отношений с Россией.

Саломе Зурабишвили пытается сейчас показать себя антироссийским политиком. Она даже подчеркивает, что не знает русского языка. Ее заявление по будущим отношениям с Россией очень печально для самой Грузии. Мы снова будем терять время. Мы снова отдаляем шансы на урегулирование территориального конфликта и на возвращение беженцев.

Это беспрецедентно, что новоизбранный президент, являющийся профессиональным дипломатом, начинает с публичного отказа от жизненно важного для Грузии диалога.

Что касается самой Саломе Зурабишвили и ее прошлого опыта отношений с Россией, то она была министром иностранных дел в ту пору, когда страной управляли Саакашвили, Жвания и я, тогда отношение к России еще было вполне конструктивным. Это были первые наши годы у власти.

— Оппозиция требует досрочных парламентских выборов. Насколько это отвечает сейчас интересам Грузии?

— Досрочные выборы будут естественным развитием событий. Но сначала мы должны перейти на пропорциональную выборную систему, полностью исключив мажоритарную. При мажоритарной системе возможны серьезные фальсификации.

Я говорила об этом еще в 2013 и в 2016 годах, когда выборы были сфальсифицированы. Тогда игнорировали наши протесты. Нас заклеймили «прорусскими» и сочли за дело чести не рассматривать наши жалобы и иски.

В 2016 году нам «нарисовали» 4 процента, хотя у нас было 15 процентов голосов. Были регионы, где вообще обнулили наши результаты. О фальсификациях в ходе этих выборов говорят даже в Брюсселе и Вашингтоне. Иными словами, досрочные выборы нужны, но сперва надо менять избирательный кодекс. Если этого не будет сделано, если людям не дадут возможности выражать свои чаяния посредством законного голосования, то мы вернемся к 2003 году (когда произошла «революция роз». — Прим. ред.). Народ не будет терпеть этого бесконечно.

Мы обратились к нынешней власти с предложением обсудить все эти насущные проблемы. Но пока нам ответили насмешками — и только.

— Вы отказались от участия в президентских выборах. Увидим ли мы вас и ваше движение на парламентских?

— Да, мы обязательно будем участвовать в парламентских выборах. Уже ведутся активнейшие переговоры с различными политическими силами Грузии. Мы уже работаем в регионах, где у нас традиционно высокая поддержка.

В ходе своей кампании мы будем открыто говорить о необходимости улучшения отношений с Россией, а также о внеблоковом статусе Грузии.

Кроме того, мы серьезно подготовимся к возможности фальсификаций, чтобы исключить подтасовки, которые были предприняты против нас в 2013 и 2016 годах.

— Какие основные задачи, на ваш взгляд, стоят сейчас перед Грузией, а также что нужно для формирования позитивных для страны тенденций в политике и в экономике?

— В первую очередь, надо реформировать политическую систему и избирательный кодекс. Об экономике в самое ближайшее время речь идти не может всерьез. Это правительство точно не сможет установить в ней позитивную динамику. У нас сегодня две трети людей за гранью бедности. И это — после долгих лет правления Иванишвили и «Грузинской мечты».

Трудно представить, насколько они разочаровали людей. Их никто не узнает на улице, их имена неизвестны, потому что за ними никаких дел и никаких идей. Первых лиц государства, за исключением Иванишвили, просто не знают в лицо — хотя меня узнают на улице и пятиклассники.

Необходимо сохранять политическую стабильность и избежать повторения событий прошлого, когда все решали уличные протесты. После первого тура выборов я призвала правительство пойти на переговоры и показать какие-то знаки доброй воли. Это не поздно сделать и сейчас. К сожалению, власть не выражает никаких позитивных намерений. Но я еще не потеряла надежды, что они образумятся.

Нам необходимы условия для честных выборов в парламент. И тогда наше движение будет гарантом того, что ни «националы», ни «Грузинская мечта» не смогут править единолично. Мы представим живую и реальную альтернативу по всем жизненно важным вопросам. У нас сейчас очень высокие шансы на успех, и мы их не упустим.