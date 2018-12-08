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Грузия подписала с Францией контракт на закупку систем ПВО 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны Грузии Леван Изория подписал в Париже соглашение о приобретении у Франции систем противовоздушной обороны, заявили в пресс-службе военного ведомства.
Как отмечается, сотрудничество двух стран «в компоненте противовоздушной обороны переходит во второй этап», передаёт ТАСС.
«Министерство обороны Грузии подписало с французской стороной новый, очень важный контракт, который предусматривает продолжение сотрудничества в этой сфере», — говорится в сообщении.
В документе приводятся слова грузинского министра.
«Приобретение систем ПВО во Франции — гарантия безопасности воздушного пространства Грузии», — сказал он.
По его словам, реализация контракта о приобретении систем ПВО «будет содействовать укреплению безопасности Грузии в сфере компонента ПВО».
Ранее Саломе Зурабишвили, одержавшая победу на президентских выборов в Грузии, заявила, что страна является близким военным союзником ЕС и США.
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