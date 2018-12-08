Грузия подписала с Францией контракт на закупку систем ПВО

Глава Минобороны Грузии Леван Изория подписал в Париже соглашение о приобретении у Франции систем противовоздушной обороны, заявили в пресс-службе военного ведомства.

Как отмечается, сотрудничество двух стран «в компоненте противовоздушной обороны переходит во второй этап», передаёт ТАСС

«Министерство обороны Грузии подписало с французской стороной новый, очень важный контракт, который предусматривает продолжение сотрудничества в этой сфере», — говорится в сообщении.

В документе приводятся слова грузинского министра.

«Приобретение систем ПВО во Франции — гарантия безопасности воздушного пространства Грузии», — сказал он.

По его словам, реализация контракта о приобретении систем ПВО «будет содействовать укреплению безопасности Грузии в сфере компонента ПВО».