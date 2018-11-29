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Политолог прокомментировал результаты выборов в Грузии 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Reuters
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе прокомментировал НСН результаты выборов в Грузии.
«Женщину воспримут очень положительно, тут другого мнения и быть не может. У нас долгие годы была председатель парламента Нино Бурджанадзе. Она же исполняла обязанности президента дважды в переходные периоды. Традиция грузинская такова, что тут проблем не будет», — сказал политолог.
В свою очередь политолог Игорь Гвритишвили в разговоре с Nation News навал результат выборов в Грузии ожидаемым.
«Результат был прогнозируемый, там были только небольшие расхождения в процентах. Победа Зурабишвили связана с агрессивной кампанией партии «Грузинская мечта» и обещаниями экономического роста. И народ больше проголосовал не за неё, а против партии Саакашвили — испугались противостояния», — сказал он.
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили победила на выборах президента страны с 59,52% голосов.
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Комментарии
Петр Мамрадзе , Саломе Зурабишвили , Игорь Гвритишвили , Нино Бурджанадзе , Кавказ , В мире , Грузия
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