Грузинский реванш: Саакашвили возвращается

Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти

Сегодня в Грузии состоится второй тур президентских выборов. Впервые за всю историю независимости разрыв между кандидатом, поддержанным правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили , и ее противником — выдвиженцем партии Саакашвили «Единое национальное движение» Григолом Вашадзе — менее одного процента. И хотя это символическое лидерство осталось за дамой, Вашадзе поспешил объявить себя победителем, а в правящей партии началась форменная паника. «Лента.ру» разбиралась, почему у сторонников Саакашвили появился реальный шанс вновь вернуться к власти и как они им воспользовались.

Разбитая «Мечта»

Насколько представители партии «Единое национальное движение» были вне себя от счастья, ровно настолько «Грузинская мечта» была разочарована исходом первого тура выборов. Представители действующей власти поспешили признать свои ошибки, хоть и с оговорками. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе заявил, что первый тур продемонстрировал важную вещь — правительство «Грузинской мечты» сформировало в стране подлинную демократию.

«К сожалению, концентрация власти придала нам излишнюю самоуверенность и, соответственно, в ряде случаев не было адекватной обратной связи с обществом, — сказал Каладзе. — Мы полагались на результаты только внутренних исследований, что еще больше ослабило восприятие настроений».

Действительно, самоуверенности у правящей партии было предостаточно, в то время как оппозиционный телеканал «Рустави-2» работал в авральном режиме, чуть ли не ежедневно публикуя дискредитирующие власть документы, расследования и данные о личном имуществе членов кабмина и депутатов правящей партии. Любое ЧП или резонансное преступление, которое происходило в предвыборный период, связывали с неэффективностью правительства «Грузинской мечты».

На эти нападки власти практически не реагировали, иногда отшучиваясь в интервью с журналистами. В общем, всячески игнорировали кампанию, развернутую против «Мечты» и ее кандидата.

И лишь когда впервые в истории Грузии президентские выборы дошли до второго тура, в правящей партии поняли, что что-то пошло не так. Власти осознали, что пора активизироваться, но времени на то, чтобы исправить положение, оставалось критически мало — менее месяца.

В последний бой

Уже на следующий день после объявления результатов первого тура о переходе на чрезвычайный режим работы заявила телекомпания «Имеди», у которой с соратниками Саакашвили сложились очень непростые отношения.

Во времена правления Саакашвили , когда «Единое национальное движение» было у руля, «Имеди» было оппозиционным СМИ и принадлежало главному оппоненту действующей власти — ныне покойному бизнесмену Бадри Патаркацишвили . Журналисты телеканала до сих пор со страхом вспоминают, как 7 ноября 2007 во время прямого эфира спецназ ворвался в здание «Имеди». Эмоциональное обращение ведущего новостей Георгия Таргамадзе в момент, когда в студию ворвались люди в масках, помнят по сей день.

«Пока есть время, мы обращаемся к грузинской и международной общественности, посольствам, так как в Грузии уже не существует силы, которая остановит эту диктатуру и тиранию. Но, кажется, гости уже пришли», — это были последние слова Таргамадзе, перед тем, как в студии погас свет и пропало изображение.

На спасение «Грузинской мечты» и ее кандидата сотрудники «Имеди» пошли как в последний бой. Большую часть эфирного времени заняли политические ток-шоу, спецвыпуски и прямые включения с проправительственных митингов и других политических мероприятий. Ну и, конечно, телеканал регулярно напоминал зрителю о «кровавом режиме» Саакашвили — кадры разгонов митингов, интервью с людьми, которые подверглись репрессиям в годы его правления, и родственниками тех, кто был убит по политическим мотивам.

С социальных сетях получил популярность флешмоб #«Нет Мише!»: любой мог записать видео с рассказом о том, почему он не желает возвращения Михаила Саакашвили. Запустил его журналист Шалва Рамишвили, который при прежней власти был политзаключенным.

На экранах все чаще стал появляться Бидзина Иванишвили , которого в республике называют не иначе как серым кардиналом грузинской политики. Сразу после первого тура в своем видеообращении к гражданам он призвал соотечественников ни в коем случае не голосовать за Григола Вашадзе.

«Я понимаю, что вы недовольны, так как думаете, что некоторые чиновники больше заботятся о личном благоденствии, нежели о людях, — говорил Иванишвили. — Вы недовольны, так как думаете, что сегодняшние власти не сумели восстановить справедливость. Многие из вас рассержены, что мы допустили возможность возвращения насильственного режима. Это понятно. Но важно понять, что сегодня наша родина находится на историческом распутье. И есть большой риск принять ошибочное решение».

Оппозиция восприняла это видеообращение как признание проигрыша, но это был только первый выстрел «Мечты». Затем подошла и тяжелая артиллерия.

Сперва премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что социально незащищенным семьям увеличат ежемесячную помощь — на каждого ребенка они будут получать по 20 долларов. Позже стало известно, что со следующего года учителям увеличат надбавку к зарплате.

Ну и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны.

Не мудрено, что представители оппозиции поспешили осудить действия властей и назвали их популизмом и попыткой подкупа избирателей. Население тоже неоднозначно восприняло такое решение. Больше всего это возмутило граждан, которые в течение многих лет исправно выплачивают долги по кредитам.

Впрочем, большинство оценили эту инициативу позитивно. Ведь под акцию предвыборной щедрости попали не только асоциальные элементы. В основном это представители социально незащищенных слоев населения: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды со средней задолженностью в районе 800 долларов.

Нетрадиционная политическая ориентация

Если говорить о взаимоотношениях кандидатов в этот непростой период, то они были похожи на детское противостояние в песочнице: «Ты работаешь на Россию!», «Сам ты работаешь на Россию», «Нет, ты!» О том, почему Саломе Зурабишвили оппозиция считает прорусской — не секрет. Ведь она возложила вину за начало войны в августе 2008 на грузинскую сторону, конкретно — на правительство Саакашвили.

Впрочем, она всего лишь процитировала заключение международной комиссии, созданной Евросоюзом , по расследованию обстоятельств войны. Там говорится, что войну начала Грузия, но этому предшествовали многомесячные провокационные действия со стороны России. Но ее оппоненты из «Нацдвижения» в эфире «Рустави-2» поспешили обвинить Саломе в предательстве и пророссийской ориентации, а также назвали ее позором правящей партии.

Однако, если уж по гамбургскому счету, то у Вашадзе пророссийского куда больше, чем у гражданки Франции Зурабишвили. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть его биографию. Вашадзе окончил факультет международного права МГИМО . В 1981-1988 годах работал в Министерстве иностранных дел СССР. Сначала в отделе международных организаций, а затем в отделе космоса и ядерного разоружения. В 1988 году стал аспирантом Дипломатической академии МИД СССР и только в 2004-м вернулся в Грузию. Само собой, Вашадзе в прошлом гражданин Российской Федерации, а в одном из своих интервью, еще до выдвижения в президенты, он называет себя «человеком русской культуры».

ОБСЕ и Конечно, это все — настоящий козырь для правящей партии, ведь для президента Грузии нет ничего хуже, чем тесные связи с Россией, пусть и в прошлом. То ли дело Саломе со своим блестящим послужным списком — потомственный дипломат, работала в МИД Франции, в представительствах ООН НАТО , пока не начала политическую карьеру в Грузии.

Однако сторонников Саакашвили и «Нацдвижения» прошлое Вашадзе ничуть не пугает. Даже больше — вообще не волнует. Ведь, как они сами признаются, свои голоса они отдают не за Вашадзе, а за возвращение Михаила Саакашвили. Вашадзе уже заявил во всеуслышание, что как только произнесет президентскую клятву, он первым делом подпишет указ о помиловании Саакашвили, который заочно осужден на 9 лет. К тому же, президент вправе вернуть ему грузинское гражданство, которое он утратил в 2015 году, получая украинское. Поэтому вполне вероятно, что Михаил Николаевич уже сидит на чемоданах и бронирует билет на рейс Амстердам — Тбилиси.

И все идет к тому, что Новый год Саакашвили встретит уже в Грузии. Судя по соцопросам, накануне второго тура Вашадзе пусть и незначительно, но опережает Зурабишвили — 37 процентов против 35. Остальные респонденты либо отказались ответить на вопрос, либо не определились.

Ситуация действительно не простая. Пожалуй, впервые за шесть лет «Грузинская мечта» настолько сдала позиции, что может потерять власть. Народ обвиняет правительство в неэффективности, бездействии и невыполнении данных обещаний. Однако, если что и дала Грузии «Мечта», — это свобода слова, толерантность и соблюдение прав человека.