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Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Махачкалинский фестиваль азиатской культуры «AniDag» был стремительно закрыт из-за угроз местных радикалов. Есть пострадавшие. Это уже не первый случай, когда дагестанские блюстители нравственности насаждают в республике свои правила и порядки. Однако на этот раз под их раздачу попали дети. В попытках понять происходящее «Лента.ру» поговорила с организаторами и участниками фестиваля. Оказалось, что нынче в Дагестане страшно не только им.
Ким — кореец. В этом факте не было бы ничего выдающегося, если бы не внезапно возникшая рифма: Ким оказался одним из участников махачкалинского фестиваля азиатской культуры. И вот уже сутки он пребывает в шоке. Ким рассказывает:
«Охрана Аварского театра, в котором проходил фестиваль, почему-то с первых же минут называла нас сатанистами».
Ким говорит: «Они цеплялись к малолеткам — мол, чего вы тут ходите голыми, хотя максимум, что позволяли себе девочки, — это юбки чуть выше колен». Ким возмущается:
«Уже вскоре в здании театра толпились так называемые "бродяги", харкали около гардероба, издевались над 16-17-летними девушками:
"Мрази! Будете гореть в аду!"
Их становилось все больше и больше — и здоровые бородатые мужики, и пацаны лет двенадцати». Ким хочет, чтобы его услышали:
«Дагестан находится в составе России. Я здесь с 2004 года, мне очень все нравится, но то, что происходит в последнее время, — это ужас. Из Дагестана пытаются сделать исламское государство, заставив всех жить по законам шариата».
Ситуация в Дагестане в последнее время и правда вызывает недоумение и тревогу. Территория, всегда славившаяся мирным сосуществованием представителей разных этнических, языковых и религиозных групп, сотрясается от громких заявлений так называемых блюстителей нравственности и «заветов предков». Как это бывает в подобных случаях, все эти милые люди решили пойти самым простым путем: запретить все, что не укладывается в их понимание прекрасного.
Ситуации были разные, в том числе слегка комичные. Так, к примеру, два года назад в Махачкале был со скандалом отменен концерт екатеринбургского ансамбля готической музыки «Flos florum». Причина? «Правильные» граждане перепутали средневековую готику с субкультурой готов. А готы, по их мнению, это содомиты.
«Это не соответствует нашей религии, морали, устоям. Сегодня к нам приедут приверженцы готов, а завтра приверженцы геев захотят тут парад свой провести, — нервно замечал главный редактор сайта «Исламдаг.Ру» Абдулгамид Гаджиев. — Все-таки мы должны сохранить свою культуру, традиции. Я считаю, что это абсолютно чуждая нам культура, искусственно насаждаемая извне. Ее сторонников нет в Дагестане. Поэтому правильно сделали, что этот концерт отменили».
«На самом деле это средневековая музыка — музыканты играют на инструментах, которые делают своими руками, и выходят на сцену в костюмах, которых тоже сшили своими руками», — до сих пор не могут успокоиться организаторы этого концерта.
Увы, лютнистам и волынщикам пришлось тогда убираться с гостеприимной дагестанской земли восвояси.
По похожей причине в 2015-м в Дагестане был отменен фестиваль красок «Холи». По мнению представителей духовенства и работников министерства молодежи, кидание друг в друга краской может мгновенно выбить горский стержень из неокрепших душ юношей и девушек. Как, например, заявил в своей проповеди имам поселка Ханар Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов, этот праздник не имеет никакого отношения к мусульманам, к дагестанцам, а молодежь на празднике ведет себя слишком развязно.
Ну, и совсем уж свежее: после выступлений хранителей нравственности, поддержанных чемпионом-борцом Хабибом Нурмагомедовым, летом в Махачкале был отменен концерт Егора Крида, а нынче закрываются — опять же, как источник скверны и разврата — местные ночные клубы. Инициатива антиклубного движения пришла, откуда не ждали. Неожиданно на своей странице в сети Facebook видеообращение к нации выложил актер, продюсер, юморист, КВНщик, руководитель проекта «Горцы от ума» Эльдар Иразиев.
Человек, еще несколько лет назад веселивший зрителей — в том числе, переодеваясь в женское платье — вдруг озаботился нравственностью:
«Я хотел бы обратиться ко всем владельцам ночных клубов Дагестана. (…) Оставьте вы это грязное дело! Грязные деньги вы несете в семью, кормите на них своих детей. Это неправильно. Давайте откроем там детский клуб, и я лично буду его рекламировать. Вы деньги зарабатываете, а другие страдают. Алкоголь рекою, развратные женщины, перестрелка, драка и так далее, и так далее…»
Комментарии потекли бурной рекой: «Брат мой, подписываюсь под каждым словом твоего призыва», «Красавчик, поддерживаю на все 100 процентов», «это что за чучундры, где их родители?! Это вот такое у них Аниме? Отправить всех убирать улицы Махачкалы! Дьяволов рекламируют в мусульманской республике».
Сам Эльдар предложение «Ленты.ру» прокомментировать свою позицию проигнорировал. Как и многие другие его сторонники.
Однако никто не мог предположить, что вал исламистских запретов и репрессий докатится и до детей. Но он докатился: 25 ноября в Махачкале со скандалом была прекращена работа проходившего в здешнем Аварском театре фестиваля азиатской культуры «AniDag».
«Я занимаюсь этим фестивалем с 2015 года, хотя всей этой истории куда больше лет: в Махачкале был клуб любителей автомобилей, чего-то еще, мы же были фанатами аниме и японских комиксов, — рассказывает «Ленте.ру» одна из организаторов Зарина (из соображений безопасности она попросила не называть ее настоящее имя). — Из всего этого «AniDag» и родился в 2012 году, а через несколько лет я стала его проводить сама. Все было совершенно спокойно, причем на абсолютно разных площадках. Более того, число участников постоянно росло: в 2015-м нас было 200 человек, в 2016-м — 500, а сейчас — 650».
В этом году у фестиваля все не заладилось с самого начала. Сначала ему отказался предоставить площадку махачкалинский «Дом дружбы» — без всякого объяснения причин. Затем организаторам удалось договориться об аренде Аварского театра, взяв на себя все коммунальные расходы плюс еще и дополнительные — проектор, дым, светомузыка, все такое. Но тут случилось это…
«Это очень странная история, — продолжает Зарина. — Мы заранее все обговорили с директором театра, рассказали, что проводим молодежный фестиваль, где будут и песни, и танцы, и костюмы, и театральное шоу, и большое количество детей. Мы сделали все для того, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что мы какая-то секта, потому что у нас такого не очень понимают. Но едва директор зашел в зал, как немедленно сказал, что ему тут все не нравится, а значит — все нужно отменить. Как, мол, так: у некоторых девочек юбка выше колена! А в каком-то танце он и вовсе увидел эротический подтекст. Я бы вам показала этот танец! Но они же все, включая министерство культуры, ничего не понимают в этом! Гик-культуру они называют субкультурой, всех участников фестиваля — неформалами. Но какие же все эти дети неформалы!»
В общем, случился скандал. А тут еще, по словам очевидцев, секретарь директора начала сильно обострять ситуацию, снимая все на видео и выкладывая его в разные исламистские группы.
«Подчеркну: не мусульманские, а именно исламистские! Это важно, потому что мусульмане не занимаются запретами, — уточняет Зарина. — И все. Нас тут же назвали девочками легкого поведения, развращающими молодежь, стали угрожать расправой. Одну девушку за пределами театра какой-то агрессивный мужик довольно сильно ударил по уху, кого-то ударили по ногам. При этом сотрудники МВД не делали ничего, чтобы нас защитить, ни-че-го!»
Призывы разобраться не заставили себя ждать. Соцсети заполнились постами вроде этого (орфография и пунктуация авторские):
«Кто ещё не совсем проснулся в Дагестане и не в курсе, что происходит, напоминаю, что у нас на родине где растут ваши дети, братья, сестры, активно развиваются различного рода секты (неформалы), красочно называющие себя субкультурой, какой культурой? Культурой, которая становится рассадой различного рода разврата в обществе. Сегодня они называют себя аниме, завтра плюшевый мишка, но стержень-то один, и последствия будут не самые лучшие. Спите, пока у вас дома не появится ребёнок с зеленой или синей (любой цвет) головой, утверждающий, что это его мировозрение и право выбора, что мы отстали на 1000 лет, а завтра уже не за горами. Мы живем в обществе, где перестали порицать порицаемое и одобрять одобряемое, отсюда и все последствия. Каждый из нас в ответе за свою родину и за своё общество, в котором он живет».
Звучит пугающе, но…
«Я была гостем фестиваля, — делится с «Лентой.ру» Ума. — Слушайте, ничего такого там не было! Но уже через несколько минут после начала в интернете стали появляться призывы к верующим собраться и "решить ситуацию". Типа давайте устроим акцию "Даги против нефоров". Конечно, в этой ситуации организаторы решили быстро все свернуть. Защита от правоохранительных органов? Да что вы! Полиция сама вела себя совершенно по-хамски даже по отношению к детям. Они, такое впечатление, не нас защищали от быдла, а быдло от нас! Было страшно. Пока мы ждали такси возле театра, вокруг нас ходили толпы непонятных заведенных молодых людей, снимающих нас на телефон, а кого-то они вовсе звали «поговорить» — особенно девочек с крашеными розовыми и зелеными волосами»….
Сейчас главная задача Зарины — вернуть людям деньги за билеты. Сделать это непросто, ведь часть средств была потрачена на организацию мероприятия.
«Буду ли я пытаться провести подобный фестиваль в следующем году? — задумывается она. — Честно говоря, не знаю. Мои родители категорически против этого, да и родственники, скорее всего, сейчас начнут мне мозги делать. Это же Дагестан!»
Это, и правда, Дагестан. И сейчас здесь страшно многим.
«Тема вокруг закрытия в Дагестане всего и вся сильно перегрета, — говорит политолог, публицист, руководитель исполкома Российского Конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов. — Я понимаю, что истории с отменой концерта Крида или закрытием ночных клубов и фестиваля аниме резонансны, но все не так страшно и имеет вполне объективное объяснение. Общество в Дагестане — в отличие, скажем, от однородных Чечни и Ингушетии — очень сильно поляризовано: здесь есть очень религиозные люди и есть очень светские, есть много сторонников андеграунда, всяких неформалов, и много приверженцев традиционной культуры. До поры до времени все они существовали более-менее незаметно и потому не пересекались. Но сегодня многие нетрадиционные для Дагестана сообщества вышли в сеть, стали проводить официальные мероприятия — типа того же фестиваля "AniDag". И это при одновременном росте влияния религиозной молодежи, которая говорит: "А почему в Чечне и Ингушетии ночных клубов нет, а у нас есть, почему там нет неформалов, почему там существует тотальный запрет на алкоголь? Мы тоже так хотим!" И вот между этими полярными взглядами начинают проскакивать искры. Причем, чем дальше, тем активнее. А модель мирного сосуществования этих взглядов при одновременном росте активности их сторонников в Дагестане пока не выработана, поэтому притирание идет достаточно болезненно. Так что всех нас могут ждать новые скандалы и взаимные обвинения. Тем более, что с осуждением нетрадиционных для Дагестана молодежных субкультур и социальных пороков начали выступать медийные фигуры типа Хабиба Нурмагомедова или экс-квнщика, актера Эльдара Иразиева, подхвативших тренд. Но я не думаю, что они идут на это, чтобы просто хайпануть. Тот же Иразиев, который высказывался относительно закрытия в Махачкале ночных клубов, лишь выражал мнение большого количества мусульманской молодежи республики, которая считает, что социальным порокам не место в Дагестане»
«В своей галерее я иногда выставляю картины с обнаженкой, — делится директор и куратор «Первой галереи» в городе Каспийск Джамиля Дагирова. — Пока — пронесло, но я очень нервничаю».
«Что происходит с нашим обществом? — говорит художник Патимат Гусейнова-Шаруханова. — Такое ощущение, будто в черной коробочке все закрылись. Неформалы… нашли монстров. Мне грустно, что я не могу надеяться назвать наше общество светским. Мы с ускорением катимся вниз. Лишать детей праздника — это уже слишком».
Но не нужно списывать все на специфику Кавказа. Чтобы понять это, достаточно просто посмотреть по сторонам.
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Кавказ , Общество , Статьи , Махачкала , Республика Дагестан
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