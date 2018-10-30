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Саакашвили отказался просить помилования
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Саакашвили отказался просить помилования у нового президента 

ТК «Звезда» + ещё 5 12 часов назад
Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Политик заявил, что не совершал преступлений и собирается отстаивать свои права в суде.
Бывший грузинский президент, экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не собирается просить о помиловании президента Грузии. Об этом политик сказал по видеоконференции в эфире телекомпании «Рустави 2», находясь в Амстердаме.
«Я не собираюсь просить помилования ни у президента Маргвелашвили (действующий президент Грузии — прим. ред.), ни у президента Вашадзе (кандидат в президенты Грузии — прим. ред.). Видимо, меня с кем-то путают», — заявил Саакашвили.
Одиозный политик считает, что не совершал никаких преступлений и пообещал вернуть себе грузинское гражданство через суд. Саакашвили выразил уверенность, что если он подаст в суд, то выиграет дело, «когда в Грузии будет справедливый суд».
По его словам, он не хочет никаких должностей в Грузии, однако намерен выражать активную позицию.
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