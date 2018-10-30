Dagens Nyheter (Швеция): Грузия пойдет на Запад, кого бы ни избрали президентом

шведская Dagens Nyheter. У обоих на повестке дня — интеграция с Западом. Грузию, которую европейцы считают одной из немногих постсоветских демократий, как всегда хвалят, а про превышавшего полномочия Саакашвили упоминается лишь вскользь. Грузии предстоит второй тур президентских выборов. Существенную идеологическую разницу между двумя кандидатами найти трудно, отмечает. У обоих на повестке дня — интеграция с Западом. Грузию, которую европейцы считают одной из немногих постсоветских демократий, как всегда хвалят, а про превышавшего полномочия Саакашвили упоминается лишь вскользь.

Грузии предстоит второй тур президентских выборов. Существенную идеологическую разницу между двумя кандидатами найти трудно. На повестке дня — интеграция с Западом.

Одно сейчас совершенно ясно: выборы в Грузии больше не определяют, сделает ли страна ставку на Россию или на Запад. Вот уже почти десять лет как в широких политических кругах там сформировалось единое мнение, что актуальный курс — на Запад. Интеграция с ЕС НАТО стоит на повестке дня обоих кандидатов, прошедших во второй тур.

Нет никакой значительной разницы в идеологиях Саломе Зурабишвили и Григола Вашадзе. Оба — бывшие министры иностранных дел, оба либеральны и смотрят в сторону Запада. У обоих — интересное прошлое. Зурабишвили должна была сделать успешную дипломатическую карьеру во Франции, но неожиданно в 2004 году ее назначил министром иностранных дел Михаил Саакашвили . У нее грузинские родители, но родилась она во Франции, а в Грузию впервые приехала в 30 с лишним лет.

Вашадзе получил советское дипломатическое образование и как член советской делегации участвовал в первых переговорах с США о сокращении стратегических наступательных вооружений. В 1990-е годы он был бизнесменом и жил в основном в Москве и Нью-Йорке. У него было двойное грузинско-российское гражданство. В 2009 году от российского он отказался, так как стал министром иностранных дел.

Зурабишвили в свою очередь была гражданкой Франции, прежде чем отказаться от гражданства перед президентскими выборами. Иногда ее высмеивают, так как по ее речи слышно, что грузинский язык для нее не родной, но это ей, судя по всему, не особенно мешает. Зато она вовсю использует свой имидж специалиста с международным опытом и французской элегантностью. Она с очень небольшим отрывом выиграла первый тур выборов, набрав 38,6% против 37,7% у Вашадзе.

Большая разница между ними заключается в том, кто их поддерживает. Вашадзе близок к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который за почти 10 лет (с 2004 по 2013 год) у власти провел глубокие реформы. Он представляет партию Саакашвили ЕНД (Единое национальное движение). Зурабишвили формально беспартийная, но ее поддерживает Бидзина Иванишвили , богатейший человек Грузии. Иванишвили со своей партией «Грузинская мечта» победил Саакашвили на парламентских выборах 2012 года. После этого Саакашвили покинул страну и сейчас находится в розыске по обвинению в превышении полномочий на посту президента.

Вашадзе считает, что Саакашвили должен иметь возможность свободно вернуться в Грузию. Зурабишвили возлагает на Саакашвили ответственность за российское вторжение в страну в 2008 году и не признает варианта с амнистией по обвинениями против него.

В сегодняшней Грузии большинство считают Саакашвили либо героем, либо негодяем. Маловероятно, что он в ближайшее время вернется в Грузию, а у президента по этому вопросу нет особых полномочий, несмотря на роль главы государства.

В последний раз Грузия избирает своего президента напрямую. Сегодня его роль в первую очередь символическая, а политическая власть находится в руках премьер-министра. Следующего президента через шесть лет будет определять коллегия выборщиков.