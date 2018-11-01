Парламент Армении будет распущен

Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру временно исполняющего обязанности премьера Николы Пашиняна на пост председателя правительства, передает Armenpress. Согласно законодательству Армении, парламент будет автоматически распущен. За или против кандидатуры Пашиняна никто из парламентариев не проголосовал, 13 депутатов воздержались.
В конце октября парламент Армении также отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра, тем самым было положено начало процедуре роспуска законодательного органа.
Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера в середине октября. Свое решение он объяснил желанием распустить парламент и провести внеочередные парламентские выборы. Такое обещание он дал избирателям еще до прихода к власти.
Лидер армянской оппозиции Пашинян был избран на пост премьера 8 мая после массовых протестов, в результате которых прежний председатель правительства — бывший президент страны Серж Саргсян ушел в отставку.