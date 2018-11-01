Парламент Армении будет распущен после отказа избрать Пашиняна премьером

Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру временно исполняющего обязанности премьера Николы Пашиняна на пост председателя правительства, передает Armenpress. Согласно законодательству Армении, парламент будет автоматически распущен. За или против кандидатуры Пашиняна никто из парламентариев не проголосовал, 13 депутатов воздержались.

В конце октября парламент Армении также отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра, тем самым было положено начало процедуре роспуска законодательного органа.

Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера в середине октября. Свое решение он объяснил желанием распустить парламент и провести внеочередные парламентские выборы. Такое обещание он дал избирателям еще до прихода к власти.