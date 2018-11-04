В Тбилиси прошла акция против возврата к власти бывшей правящей партии

ТБИЛИСИ , 4 ноября. / ТАСС /. Акция против возможного возвращения к власти правящей прежде партии «Единое национальное движение» (ЕНД, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ) прошла в центре Тбилиси в воскресенье днем. Организаторы митинга оценили количество участников в несколько тысяч человек. По их словам, акция была организована инициативной группой через социальные сети.

Обращаясь к собравшимся, среди которых помимо простых граждан были деятели культуры, представители женских, молодежных организаций, сестра бизнесмена Бадри Патаркацишвили (1955-2008) Мзия Патаркацишвили сказала, что «предыдущая власть сделала людей несчастными». «Они хотят вернуться к власти, и мы не должны это допустить», — отметила она. Кинорежиссер и общественный деятель Георгий Хаиндрава назвал «бесперспективными» попытки ЕНД вернуться к власти через президентские выборы. Участники акции призвали население в ходе второго тура выборов сделать выбор в пользу противостоящего ЕНД кандидата и пообещали вновь собраться 7 ноября в одном из театров Тбилиси, где выработать «план активизации общественности», чтобы не допустить к власти сторонников Саакашвили.

Как сообщил ранее ЦИК, по предварительным итогам первого тура выборов (28 октября) независимый кандидат в президенты, 66-летняя Саломе Зурабишвили , которую поддержала ныне правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ), набрала 38,64% голосов избирателей, на втором месте оказался кандидат от ЕНД Григол Вашадзе с 37,74% голосов. Из-за того, что ни один из 25 кандидатов не получил более половины голосов избирателей, необходимых для победы на выборах, будет назначен второй тур, который, по данным ЦИК, пройдет не позднее 2 декабря, конкретная дата еще названа.

30 октября депутат парламента от партии ГМ Гедеван Попхадзе обвинил Вашадзе в «реваншистских настроениях и задачах», а также намерении вернуть в Грузию Саакашвили, которого на родине обвиняют в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, противоправном вторжении в тот же день в здание телеканала «Имеди», незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, организации нападения на депутата парламента Валерия Гелашвили , препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах. Сам Вашадзе в октябре не раз заявлял, что его победа на выборах позволит «начать процесс смены власти» и отмечал, что намерен помиловать Сааакашвили. Сам Саакашвили, находящийся в последние месяцы в Нидерландах, заявил, что не станет обращаться к действующему или будущему президенту Грузии с прошением о помиловании, а намерен защищать свои права в суде Грузии.

Что же касается Зурабишвили, то она в последние дни не раз заявляла, что в случае избрания президентом максимально будет содействовать утверждению спокойствия в обществе, утверждению мира и стабильности.