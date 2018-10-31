В Грузии телекомпания меняет эфир перед вторым туром выборов президента

ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Вторая по рейтингу телекомпания Грузии «Имеди» переходит на чрезвычайный режим работы перед вторым туром президентских выборов и меняет эфирную сетку, «чтобы не допустить возвращения бывших властей в лице „Единого национального движения“, говорится в заявлении на сайте телекомпании.

Владельцем и основателем телекомпании „Имеди“ был известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. В ноябре 2007 года после обострения отношений между Патаркацишвили и тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его партией „Единое национальное движение“ в здание телекомпании ворвались вооруженные полицейские, вещание было прервано. Позднее компания была переоформлена на родственника Патаркацишвили и стала проправительственным каналом.

»Предвыборный период перед вторым туром будет особенно сложным, так как на одной стороне выбора оказалось «Национальное движение». Телекомпания «Имеди» и ее владельцы испытали на себе, что означает, когда «Национальное движение» стоит у власти. Поэтому «Имеди» в предвыборный период меняет эфирную сетку, и мы будем работать для того, чтобы режим не вернулся", — сказано в заявлении.

Телекомпания отмечает, что после 2012 года «Нацдвижение» впервые приблизилось к возможности вернуться.

В воскресенье в Грузии состоялись президентские выборы. За эту должность боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, независимый кандидат, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе (член партии «Нацдвижение») — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.