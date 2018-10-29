В Грузии состоится второй тур президентских выборов 

Ни один из кандидатов в президенты Грузии не смог одержать убедительную победу, набрав более половины голосов избирателей. В связи с этим в стране состоится второй тур выборов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
После подсчета 99,57 процента голосов лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, получивший поддержку 38,66 процента избирателей. В затылок ему дышит Григол Вашадзе, выдвинутый оппозиционной партией «Единое национальное движение», он набрал 37,75 процента голосов. На третьем месте — Давида Бакадзе от «Европейской Грузии» (10,97 процента). Остальные кандидаты значительно отстали от лидеров.
Основная интрига выборов — противостояние поддерживаемого «мечтателями» Зурабишвили и Вашадзе, соратника беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — сохранилась.
Вашадзе в случае избрания может провести амнистию для Саакашвили, которому на родине грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения за совершение тяжких преступлений, в том числе организацию убийства своего наставника, бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвании.