Ещё
В Грузии состоится второй тур президентских выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грузии состоится второй тур президентских выборов 

Российская Газета + ещё 95 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Ни один из кандидатов в президенты Грузии не смог одержать убедительную победу, набрав более половины голосов избирателей. В связи с этим в стране состоится второй тур выборов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
После подсчета 99,57 процента голосов лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, получивший поддержку 38,66 процента избирателей. В затылок ему дышит Григол Вашадзе, выдвинутый оппозиционной партией «Единое национальное движение», он набрал 37,75 процента голосов. На третьем месте — Давида Бакадзе от «Европейской Грузии» (10,97 процента). Остальные кандидаты значительно отстали от лидеров.
Основная интрига выборов — противостояние поддерживаемого «мечтателями» Зурабишвили и Вашадзе, соратника беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — сохранилась.
Вашадзе в случае избрания может провести амнистию для Саакашвили, которому на родине грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения за совершение тяжких преступлений, в том числе организацию убийства своего наставника, бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвании.
Российская Газета: последние новости
РФ не снимет претензий к Грузии по Договору по открытому небу Грузия в воскресенье выберет президента страны Появилась информация о новейшей российской ракете "Монолит"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владимир Бородин погиб в ДТП10
Названа причина смерти российского тележурналиста28
Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца157
Россиянку изнасиловали у храма в Индии251
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу50
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Названа причина смерти российского тележурналиста
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
03:09
Никакой политики. Меркель сделала еще одно заявление
В мире
10:30
В США показали новые топливозаправщики-невидимки
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение