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Республиканская партия Грузии поддержала Вашадзе
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Республиканская партия Грузии поддержала Вашадзе 

РИА Новости + ещё 103 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 2 ноя — РИА Новости. Республиканская партия Грузии решила поддержать во втором туре президентских выборов кандидата от объединенной оппозиционной «Сила в единстве» Григола Вашадзе, заявил лидер партии Леван Бердзенишвили.
За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.
"Мы пришли, чтобы выразить поддержку Григолу Вашадзе в президентских выборах. Кроме этого, мы обсудили вопросы, которые касаются совместных интересов", — заявил Бердзенишвили.
Он так же выразил уверенность в том, что Вашадзе победит во втором туре выборов президента.
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