Грузия выбирает президента: ни один из кандидатов не декларирует восстановление добрых отношений с Россией

Грузия готовится к президентским выборам, которые пройдут в это воскресенье. Избирательное законодательство страны не предусматривает «дня тишины», поэтому у 25 кандидатов еще есть время на агитацию. Новый глава государства станет последним избранным на всенародном голосовании.

Когда до голосования остаётся все меньше времени, да и премьер-министр с высокой трибуны напрямую говорит: «Пойдём на выборы!», — гражданам самое время выбирать фаворита. Только сделать это сейчас не так-то просто. 25 кандидатов. Глаза разбегаются.

"Это такая маленькая страна, а очень много кандидатов! Это что-то меня немножко удивляет, но, наверное, есть желающие. Хотят люди что-то изменить, если вот так посмотрим, это хорошо, что много кто может из них что-то хорошее сделать", — считатет Нази Сарджвеладзе, жительница Тбилиси , музыкант.

Что хорошего могут сделать для страны кандидаты — главный вопрос. Лейборист Шалва Нателашвили , например, обещал убрать многочисленные казино за пределы столицы. Только вот полномочий таких у президента по грузинской конституции нет. Зураб Джапаридзе из партии «Гирчи», что переводится как «шишка», незадолго до решающего дня и вовсе был задержан на фестивале конопли. Так что, даже при обманчиво богатом политическом ассортименте — выбор оказывается невелик.

"Здесь люди, поддерживающие меня. Это проявление надежды, веры в лучший завтрашний день. Веры в то, что Грузия станет такой страной, о которой мечтает каждый её гражданин. Я ожидаю решения избирателей в первом туре. Именно избиратель решит, закончится ли всё в первом туре или понадобится второй тур", — уверена Саломе Зурабишвили , кандидат в президенты Грузии.

Эту фразу фаворит президентской гонки Саломе Зурабишвили на своих предвыборных встречах повторяет, как мантру. Обойтись без второго тура для неё сейчас, похоже, главная цель.

Желание Саломе Зурабишвили одержать стремительную победу — хорошо понятно. Ее поддерживает партия власти. На ее стороне административный ресурс. Но против играют 24 оппозиционных кандидата. Пока голоса избирателей они делят. А в случае второго тура — объединятся вокруг одного лидера. И вот обойти его — будет куда сложнее.

На стороне оппозиции выступает и ещё один знаменитый игрок. Михаил Саакашвили . В избирательные списки ему путь закрыт — уголовные дела не пускают. И он участвует дистанционно. Через бывшего соратника по партии Григола Вашадзе. Который то компромат опубликует, то о помиловании изгнанника заговорит.

"Удивляться нам уже не приходится. И я думаю, что вот с ними вместе закончится эта война компроматов, потому что мы хотим стабильной нормальной жизни. У нас много проблем в стране, страна постоянно в напряжённых отношениях с соседями, у нас потеряны территории, мы только-только начинаем вот как-то становиться на ноги. Эти компроматы никому не нужны. То, что Саакашвили — зло для Грузии, это все прекрасно понимают", — отмечает Лали Морошкина, политолог.

Не все. И предвыборный рейтинг Григола Вашадзе, даже по самым скромным подсчетам, как минимум 26%, это лишь подтверждает. Ещё одно наследие Саакашвили — испорченные отношения с Москвой. Ни один из кандидатов даже не заикается о возможности нормализации добрососедских связей. Предвыборные мероприятия старательно закрывают от российской прессы. И всячески демонстрируют, что с европейской Грузией — нам не по пути. Только вот избиратель хочет услышать — совсем другое.

"Я очень хочу, чтоб вскоре все урегулировалось. Я ещё раз говорю, я полжизни, вот шесть месяцев моей жизни отниму от себя и подарю, если кто-нибудь пойдёт на такой шаг, чтобы как-то найти общий язык, как-то найти выход из положения", — продолжает Нази Сарджвеладзе, жительница Тбилиси, музыкант.