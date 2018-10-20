Зачем Болтон едет в страны Закавказья и Россию

Зачем советник президента США Джон Болтон едет в страны Закавказья и Россию

Азербайджан и 20 октября советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон , один из наиболее известных ястребов в администрации американского президента, отправляется в большое турне по странам Южного Кавказа: он посетит Армению Грузию . Также в программе значится двухдневный визит в Москву . По мнению экспертов, Вашингтон пытается сейчас выстроить новую политику в Закавказье, которое расположено рядом с двумя геополитическими противниками Штатов — Ираном Россией . Политологи уверены, что Белый дом попытается оказать влияние на политические процессы в регионе.

20 октября стартует закавказское турне советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона: он посетит с визитами Азербайджан, Армению и Грузию. Поездка не ограничится странами Закавказья: два дня — 22 и 23 октября — Болтон проведёт в России.

«20 октября отправлюсь с визитами в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности», — написал ранее Джон Болтон в своём Twitter. On October 20th I'll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 11 октября 2018 г.

Анкарой. В интервью журналисту Хью Хьюитту Болтон рассказал о целях своего турне. По словам советника президента США, прежде всего в его задачи входит оценка той роли, которую страны Закавказья играют в отношениях с Москвой, Тегераном

«Сейчас интерес к региону связан в числе прочего с достаточно сложными отношениями, которые сложились у США и Турции, — пояснил в интервью RT старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков. — Фактически Эрдоган находится в конфронтации с Вашингтоном и является проблемой для Трампа. Поэтому сейчас Соединённые Штаты смотрят, на кого ещё можно опереться в регионе. Также страны Южного Кавказа интересуют Вашингтон как некая буферная зона между Россией и Ближним Востоком».

Однако ещё большее внимание в ходе поездки будет уделено иранской проблематике, считают эксперты.

Напомним, что в мае текущего года Дональд Трамп осуществил свою давнюю угрозу, объявив о выходе США из СВПД — сделки по ядерной программе ИРИ, заключённой в 2015 году между Тегераном, пятью постоянными членами СБ ООН — Россией, Францией , США, Великобританией КНР , а также Германией . По условиям соглашения, Иран отказался от собственной программы по разработке ядерного оружия в обмен на отмену экономических санкций. Барак Обама считал эту сделку крупной дипломатической победой своей администрации, однако пришедший ему на смену Дональд Трамп придерживается прямо противоположной точки зрения. По его мнению, СВПД лишь позволил Ирану нарастить своё влияние в регионе.

Ереван и Отметим, что поездка Болтона предваряет намеченные на ноябрь визиты американских должностных лиц, ответственных за реализацию антииранских санкций, в страны Закавказья. О подготовке этих переговоров ранее журналистам рассказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент . Представители американской администрации расскажут армянским, азербайджанским и грузинским бизнесменам, как они должны действовать в отношении ИРИ, чтобы не попасть под санкции США. Тбилиси Баку должны быть «предельно осторожны», когда речь идёт об Иране, заявил Кент.

По мнению экспертов, тема противостояния Ирану пройдёт красной линией и через всё закавказское турне Джона Болтона.

«На сегодняшний день есть одна точка, от которой будет отталкиваться Вашингтон, — иранский вопрос. Следует напомнить, что Иран не имеет средств ПВО, прикрывающих страну со стороны Закавказья. В этом плане турне Болтона можно рассматривать как поиск уязвимостей ИРИ», — отметил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Воспользоваться ситуацией»

В мае этого года Иран и ЕАЭС подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Однако Армения вела переговоры с Тегераном об отмене таможенных пошлин ещё в 2016-м. В том же году страны договорились упростить визовый режим ради укрепления торговых и прочих связей между Арменией и ИРИ.

Это неудивительно, если учесть, что из стран — участниц ЕАЭС именно Армения имеет общую границу с исламской республикой. Именно через территорию Армении может осуществляться транзит товаров из Ирана в страны ЕАЭС, а также в обратном направлении.

Перспективы расширения торгового оборота между Ираном и ЕАЭС, ключом к которому является Армения, не устраивают Вашингтон, полагают эксперты.

По мнению аналитиков, ещё одной темой переговоров Болтона и руководства Армении могут стать планы Еревана по отправке своих специалистов в Сирию для оказания помощи местному населению. Предполагается, что миссия будет выполняться совместно с российской стороной.

Ранее Армения уже отправляла гуманитарную помощь в Сирию: в июле этого года страна передала жителям САР продовольствие и предметы первой необходимости весом 100 тонн.

Не исключено, что Джон Болтон попытается отговорить Ереван от участия в сирийской кампании на стороне Москвы и Дамаска, полагают эксперты.

Темой обсуждения может стать и внутриполитическая повестка: визит советника Трампа совпал с предвыборным периодом в республике. Напомним, что 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы спровоцировать досрочные выборы.

Никол Пашинян © Christophe Ena/Pool via REUTERS

Эксперты не сомневаются, что Вашингтон не упустит возможности оказать влияние на политические процессы в регионе. Как отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , американская сторона не скрывает своих усилий по вмешательству во внутренние дела Армении. Таким образом дипломат прокомментировала выступление посла США в Армении Ричарда Миллса , в котором тот заявил, что США «внесли свою лепту» в перемены в армянской политике, поддерживая «группы людей и чиновников в правительстве».

«Не исключено, что, планируя свой визит, Болтон намеревался воспользоваться той ситуацией, которая сложилась в стране. В период подготовки к выборам все политики становятся более уязвимыми, в этом контексте выбор времени визита вполне логичен. Другое дело, что Армения сама по себе вряд ли интересует США — только как сосед ИРИ и союзник России», — пояснил в беседе с RT Кирилл Коктыш.

«Существенный вопрос»

В Азербайджан Джон Болтон прибудет 24 октября, после поездки в Москву. Об этом ранее сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По мнению экспертов, одной из тем переговоров с азербайджанским руководством может стать урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Баку давно надеется привлечь Вашингтон на свою сторону по вопросу о территориальном споре.

В частности, поздравляя в этом году Дональда Трампа с Днём независимости США, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что решить карабахский конфликт «в рамках территориальной целостности» помогут личные усилия американского лидера. Впрочем, Вашингтон не спешит занимать в этом противостоянии лишь одну из сторон, развивая связи и с Баку, и с Ереваном.

Больший интерес для американской администрации могут представлять энергетические проекты Азербайджана. В первую очередь речь идёт о «Южном газовом коридоре» и газопроводе TANAP, первый участок которого был запущен летом. Трубопровод, по которому планируется поставлять газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Европу, проходит по территории Грузии и Турции. Ещё одну ветку ЮГК — Трансадриатический газопровод (TAP) — планируется запустить в 2020 году, его маршрут проходит через Грецию, Албанию и Италию. Вашингтон поддерживает это строительство, противопоставляя ЮГК российским газовым проектам в Европе. Однако планы Баку привлечь Иран к заполнению мощностей TANAP вряд ли устраивают США, полагают эксперты.

Церемония открытия турецкого участка газопровода TANAP globallookpress.com © Mustafa Kaya/ Xinhua

«Газовые поставки — существенный вопрос для США, так как речь идёт, помимо всего прочего, об энергетической стратегии Вашингтона», — подчеркнул в интервью RT Кирилл Коктыш.

Впрочем, сотрудничество Ирана и Азербайджана не ограничивается энергетической сферой, страны ведут переговоры о военном сотрудничестве и активно развивают торговые связи. Также США могут раздражать планы Ирана, Азербайджана и России по созданию единого энергетического коридора. Как заявили ранее в Баку, проект является приоритетным для азербайджанской стороны.

Как и в случае с Арменией, США интересуют связи Азербайджана с ИРИ, считает Новиков. Белый дом, несомненно, приложит усилия, чтобы их разрушить.

«Сложно сказать, насколько успешными будут эти попытки. Например, для Армении Иран — пусть маленькое, но окно в мир. Для Азербайджана ИРИ тоже является весьма значимым партнёром в регионе», — добавил эксперт.

«Просчитанный шаг»

На тёплый приём Джон Болтон может рассчитывать в Тбилиси: на протяжении последних десятилетий Грузия стремится к членству в НАТО , рассматривая военное сотрудничество с Вашингтоном и НАТО в качестве противовеса «российской агрессии».

Интенсивное сотрудничество между Тбилиси и НАТО началось после «революции роз» 2004 года. Однако перечень мер, направленных на вступление Грузии в Североатлантический альянс, был принят только в 2014 году на саммите в Уэльсе. В рамках этого сотрудничества на грузинской территории регулярно проходят учения НАТО. При этом точные сроки вступления страны в военный блок не называются.

Комментируя предстоящий визит Джона Болтона, грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиан сообщил, что одной из тем переговоров станет углубление присутствия США в регионе. Также стороны обсудят перспективы укрепления обороноспособности Грузии и возможности беспошлинной американо-грузинской торговли.

В начале октября визит в США нанёс премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе . Комментируя итоги поездки, он заявил, что отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне.

По мнению экспертов, публичные проявления лояльности со стороны Белого дома могут стать аргументом для правящих в Грузии политических сил в разгар президентской кампании. Выборы состоятся 28 октября.

«В Грузии до выборов остаётся порядка недели, и то, что советник Трампа выбрал для визита именно это время, — не совпадение, а вполне просчитанный шаг, — считает Коктыш. — Приезд Болтона в Тбилиси за неделю до выборов может стать подарком для правящей партии. Другое дело, что за это придётся идти на какие-то уступки».

Например, Болтон может потребовать от Тбилиси урезать сотрудничество с Ираном. Сейчас у стран растёт взаимный товарооборот. Кроме того, Тегеран и Тбилиси ведут работу по развитию региональной инфраструктуры, в прошлом году стороны подписали соглашение о строительстве транспортного коридора в направлении Персидского залива, а также договорились о сотрудничестве в энергетической сфере.

В целом администрации Белого дома только предстоит выработать собственную тактику в отношении стран Закавказья, отмечают эксперты.

«Администрация Трампа пока не сформулировала собственный подход к Закавказью. Именно для этого Болтон и едет сейчас в регион, его задача — нащупать здесь пути реализации американских интересов», — уверен Коктыш.

«Не предлагать, а требовать»

Эксперты полагают, что в рамках турне наиболее содержательной будет поездка Джона Болтона в Москву. По мнению Новикова, на этом этапе визит Болтона в страны Закавказья будет носить в большей степени ознакомительный характер.

«Цели у Вашингтона есть, но пока Белый дом просто хочет понять, что происходит в регионе. Содержательным обещает быть разве что визит в Москву», — пояснил эксперт.

Напомним, что предыдущая встреча Джона Болтона и Николая Патрушева состоялась в конце августа в Женеве. Тогда переговоры завершились без подписания совместного итогового заявления, вопреки изначальным планам сторон. Как объяснил тогда журналистам секретарь Совбеза РФ, причиной стало расхождение по вопросу о «вмешательстве» в выборы.

«Потому что американцы хотели, чтобы в нём было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», — пояснил тогда Патрушев.

Российская сторона настаивала на том, чтобы внести в документ положение о недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела суверенных государств, что вызвало протест американской делегации.

По словам самого Болтона, причиной его нынешнего визита в Москву являются планы продолжить переговорный процесс, начатый ранее в Хельсинки Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Представитель Белого дома рассчитывает обсудить возможности прогресса в российско-американских отношениях. Впрочем, это не помешает ему вновь затронуть тему предполагаемого «российского вмешательства» в электоральные процессы в США: Болтон пояснил, что поднимает эту тему во время всех переговоров с российской стороной.

Эксперты призывают не питать иллюзий по поводу предстоящих переговоров.

«Нужно отчётливо понимать, кто такой Джон Болтон, — это ястреб. И, скорее всего, все его контакты будут протекать в русле антироссийской риторики», — пояснил в интервью RT политолог Александр Асафов.

По мнению эксперта, несмотря на это Белый дом считает важным сохранять контакты с Москвой.