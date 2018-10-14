Пашинян подал в отставку

Премьер Армении Пашинян ушёл в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте о своей досрочной отставке. С его стороны это был запланированный технический шаг для того, чтобы обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов до конца года.

После того, как 8 мая 2018 года в Армении в ходе мирной революции сменилась власть, Пашинян возглавил страну, однако в парламенте его партию «Гражданский договор» представляют всего пять из 105 депутатов. Это не позволяет ему проводить свою линию, поэтому Пашинян решил ускорить процедуру роспуска парламента. За это также выступают сторонники премьера, которые митинговали в первой половине октября с требованием перевыборов законодательного органа. В то же время, депутаты парламента всячески усложняли свой роспуск, приняв для этого соответствующий законопроект. В ответ на это Пашинян уволил министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн», заявив о скорой собственной отставке.

Как писал News.ru, Никол Пашинян пришёл к власти в результате массовых протестов. Бывший лидер страны Серж Саргсян добровольно ушёл в отставку и признал своё поражение, а лидер улицы Пашинян встал во главе государства. Под давлением толпы большинство депутатов одобрили кандидатуру оппозиционера, но вряд ли пропитались симпатией к нему. Несмотря на достаточно высокую поддержку в народе, Пашинян гарантированно может рассчитывать в Национальном собрании (парламенте) лишь на поддержку маленькой фракции.