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Пашинян объявил об отставке
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Пашинян объявил об отставке 

РИА Новости + ещё 68 35 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения объявил, что подал в отставку.
При этом, глава армянского правительства уточнил, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов.
По Конституции Армении, если после отставки главы правительства в парламенте на двух заседаниях не смогут избрать нового премьер-министра, то законодательный орган можно будет распустить. Однако Республиканская партия, депутатская фракция которой находится в большинстве, а также ряд политических объединений приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент.
Второго октября Пашинян вывел своих сторонников на митинг, а также уволил ряд министров, которые входят в партии, поддержавшие законопроект.
Восьмого октября премьер-министр государства заявил, что подписал с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в конце года досрочных выборов в законодательный орган.
Тем не менее оппозиция настроена против этого и утверждает, что выборы необходимо провести весной следующего года, поскольку требуется пересмотреть избирательный кодекс и обеспечить присутствие наблюдателей, а политикам — дать время на подготовку.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания бывшего президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. До этого в стране вступили в силу изменения в конституцию, по которым самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
После протестов Саргясн 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьер-министром, подал в отставку, а восьмого мая парламент избрал на руководящий пост лидера оппозиции Пашиняна. Затем Республиканская партия объявила оппозиционной силой себя.
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