2800 лет назад была основана столица Армении город Ереван

2800 лет назад урартским царем Аргишти I была заложена крепость Эребуни, правопреемником которой стал город Ереван . В 1827 году он был отвоеван Российской империей у Персии : ключевую роль при осаде цитадели сыграли декабристы. План штурма подготовил друг Александра Пушкина — Михаил Пущин, после событий на Сенатской площади разжалованный в рядовые, но благодаря успехам на фронте частично вернувший свое положение.

2800 лет назад был основан Ереван — древнейший город на территории бывшего СССР, старше Дербента и Самарканда. Современная столица Армении отождествляется с крепостью Эребуни, заложенной царем Урарту Аргишти I в 782 году до нашей эры. Руины поселения были обнаружены советскими археологами на холме Арин-Берд на юго-восточной окраине Еревана в 1950-х годах, хотя камни с урартской клинописью находили здесь еще в конце XIX века. Как удалось установить ученым, Аргишти I приказал заложить крепость на возвышенности на пятый год своего царствования. Эребуни предназначалось стать важнейшим опорным пунктом для закрепления урартов в Араратской долине.

Для создания и защиты оборонительных сооружений правитель распорядился переселить из покоренных областей Хати и Цупани 6600 воинов.

«Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, эту могущественную крепость построил; установил ее имя Эребуни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской страны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил», — гласила надпись на одной из 12-ти раскопанных плит.

На какой-то срок Эребуни стал резиденцией Аргишти I. Дворец сохранился настолько хорошо, что его уцелевшие стены, высота которых достигала четырех метров, вполне отчетливо обрисовывают общий план. Могущественный царь покровительствовал развитию сельского хозяйства, отдавал приказы разбивать виноградники и устраивать ирригацию. Клинописные таблички указывают, что крепость Эребуни постоянно расширялась, обрастая все новыми постройками. Однако процветание Урарту длилось недолго. Начались притеснения со стороны более мощных держав и племенных союзов.

После угасания и последовавшего затем падения Урарту городу-крепости удалось уцелеть в нескончаемой череде набегов скифских племен, а также киммерийцев и мидийцев в VI веке до нашей эры. Эребуни продолжил свое существование в эпоху персидского царства. Примерно в тот же период в результате этногенеза разных племен, в том числе остатков жителей Урарту, сложилась армянская народность.

Новое возвышение поселения связано с ростом города Двина, который во второй половине V века стал столицей Армении. Двин быстро превратился в крупный центр: один из торговых путей проходил через Эребуни-Ереван.

Сегодня остатки крепости находятся в городской черте разросшегося Еревана.

Прославленный советский археолог Борис Пиотровский, посвятивший жизнь изучению урартской цивилизации, в 1959 году озвучил гипотезу о том, что «название города Эребуни продолжает жить в названии столицы Армянской СССР».

Первое упоминание Еревана на армянском языке датировано 607 годом и относится к церковно-религиозному сборнику «Книга писем». К этому моменту в городе уже существовала церковь святого Павла и Петра, разрушенная советской властью в 1931 году. В Средневековье коренному населению региона удавалось провозглашать собственную независимость лишь на короткие сроки. Ереваном поочередно владели арабы, турки-сельджуки, легендарный среднеазиатский завоеватель Тамерлан. Голод, разорительные войны и насильственная депортация немусульманских жителей не позволяли городу расти и увеличивать население.

Многое изменилось для города после 1828 года, когда по условиям Туркманчайского мирного договора с Персией, проигравшей войну, Эриванское ханство с 20-тысячной столицей отошло к Российской империи. В ходе наступления город взял один из лучших генералов Николая I — Иван Паскевич , за что удостоился потомственного титула граф Эриванский. В новых реалиях существенно изменилась этническая палитра Эриваня (так город именовался в России до 1936 года).

В этих событиях отличились и другие известные личности — декабристы, которых после провала выступления массово отправили служить на Кавказ. План штурма крепости был разработан Михаилом Пущиным, который после Сенатской площади был разжалован из капитана в рядовые, а благодаря успешно проведенной операции был произведен в унтер-офицеры и вскоре в прапорщики.

Иван Шипов командовал полком, который первым ворвался в осажденную цитадель..

Отлично проявили себя и многие другие. Так, по поводу Александра Ринкевича генерал Паскевич докладывал лично Николаю I:

«Прапорщик в делах против неприятеля показал себя неустрашимым».

Частичной реабилитации добились Николай Депрерадович и Федор Вишневский.

«С трогательным энтузиазмом встречал нас везде угнетенный и измученный армянский народ, — вспоминал впоследствии еще один декабрист Евдоким Лачинов. — Как молились, плакали от радости старые и молодые, мужчины и женщины — все бежали к русскому войску, восклицая: Русь! Русь! Здрасти!»

Праздник в честь падения персидского владычества продолжался несколько дней. В память одержанной победы в России была учреждена медаль «За взятие Эриванской крепости».

Мусульманская часть населения мигрировала в пределы уменьшившейся персидской территории, а многие армяне проследовали в обратном направлении.

К началу XIX века здесь проживало примерно поровну азербайджанцев и армян, а также имелось русское национальное меньшинство, в их числе — преследуемые государством и церковью до 1803 года молокане.

К слову, в феврале 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Ереван «исторической территорией азербайджанцев», объявив возвращение своих сограждан в этот город «политической и стратегической целью». Как подчеркнул тогда глава государства, он и его народ «не должны забывать о своих исторических землях».

До Октябрьской революции Ереван являлся сугубо провинциальным городом, сильно уступая в значении и развитии соседним Баку и Тбилиси (Тифлису). Серьезные перемены пришли сюда после укоренения советского режима и назначения города столицей Армянской СССР. В 1924 году Ереван стал первым городом Советского Союза, для которого был разработан Генеральный план реконструкции. Наибольшее распространение среди строительных материалов получил розовый туф. При возведении зданий активно использовались мрамор, гранит, базальт.

Ереван продемонстрировал высочайший темп роста населения среди республиканских столиц. Численность его жителей увеличилась за годы советской власти более чем в 24 тыс. раз — с 50 тыс. человек в 1923 году до 1,2 млн в 1988-м. В 1970 году город подвергся новой перепланировке.

Центр современного Еревана украшают монументальные здания в стиле позднего сталинского ампира, широкие проспекты и парковые комплексы, хотя некоторые окраины достаточно неопрятны и напоминают трущобы.

Впервые день рождения армянского политического и культурного центра торжественно отмечался в октябре 1968 года, когда Еревану исполнилось 2750 лет. Впрочем, некоторые армяне всерьез утверждают, что их город еще старее, возводя его историю аж к библейскому Ною.

«Эривань, по словам армян, самый древний в мире населенный пункт. Поскольку они утверждают, что Ной и вся его семья обосновались здесь до Потопа, а после него он спустился с Горы, на которой остался Ковчег», — делился впечатлениями французский путешественник XVII века Жан Шарден.

Зато Ереван точно старше Рима, который, как известно, был основан 29 годами позднее — в 753 году до нашей эры.