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Москва назвала условие отмены виз с Грузией
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В МИД рассказали об условиях возобновления безвизового режима с Грузией 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не исключает возможности возобновления безвизового режима с Грузией на взаимной основе, этому мешают отсутствие дипломатических отношений между государствами и ряд других моментов, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин.
Он напомнил, что в 2015 году визовый режим с Грузией был существенно упрощен и сегодня любой житель этой страны имеет возможность получить визу для посещения России.
"В принципе не исключаем и введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что практически реализовать это пока трудно. Мешает упомянутое мной отсутствие дипломатических отношений", — сказал Карасин.
По его словам, сказываются также "непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, проблема нелегальной миграции".
"Все это, разумеется, нельзя не учитывать", — добавил замминистра.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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