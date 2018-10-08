Москва назвала условие отмены виз с Грузией

В МИД рассказали об условиях возобновления безвизового режима с Грузией

Он напомнил, что в 2015 году визовый режим с Грузией был существенно упрощен и сегодня любой житель этой страны имеет возможность получить визу для посещения России.

"В принципе не исключаем и введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что практически реализовать это пока трудно. Мешает упомянутое мной отсутствие дипломатических отношений", — сказал Карасин.

По его словам, сказываются также "непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, проблема нелегальной миграции".

"Все это, разумеется, нельзя не учитывать", — добавил замминистра.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.