Пашинян устроил чистки среди контрреволюционеров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировал, что не готов рисковать своей властью. Тысячи его сторонников поздно вечером во вторник, 2 октября, вошли на территорию, прилегающую к зданию законодательного органа страны, протестуя против одобренного депутатами закона, который затрудняет процедуру их роспуска. В ситуации с запланированными досрочными выборами повышаются ставки.

Число тех, кто явился поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна к зданию парламента, шло на тысячи. Навстречу манифестантам вышли депутаты из фракции «Елк». Среди требований протестующих была отставка тех, кто проголосовал за законопроект, ставящий преграду в процедуре роспуска парламентариев. Сам пока ещё действующий премьер-министр провёл в заблокированном здании парламента переговоры с депутатами от трёх партий — Республиканской (РПА), «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн». После встречи с законодателями Пашинян вышел к своим сторонникам.

«Мы отметили, что необходимо преодолеть внутриполитический кризис, — рассказал он о результатах переговоров. — В качестве варианта, я сообщил, что в ближайшие дни подам в отставку с поста премьера, и ожидаю, что РПА и парламент не будут раздражать людей».

В ночь на среду, 3 октября, президент Армен Саркисян по представлению Пашиняна подписал указы об увольнении шести членов кабинета министров, которые имеют членство партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» — то есть тех сил, которые поддержали опасный для премьера законопроект. Так, сообщалось об освобождении с постов министра спорта и по делам молодежи Левона Ваградяна, министра МЧС Грачью Ростомяна, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артура Григоряна , министра транспорта, связи и информационных технологий республики Ашота Акопяна. Соответствующим документом за подписью главы государства была утверждена отставка Арцвика Минасяна — министра экономического развития и инвестиций, а также Артура Хачатряна , который занимал должность министра сельского хозяйства.

Инициатива о внесении изменений в закон «О регламенте Национального собрания» была рассмотрена на внеочередном заседании 2 октября. Документ был принят голосами 61 членов парламента, среди которых в основном — депутаты из потерявшей власть Республиканской партии , партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн». Армянская конституция гласит, что в том случае, если глава правительства страны подаст в отставку и после этого Национальное собрание с двух попыток не изберёт нового премьер-министра, то законодательный орган должен быть распущен. По словам вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, принятый депутатами законопроект был направлен прежде всего на «защиту свободы и прав законодателей», а не на препятствие досрочным выборам и попытку отнять власть у главы правительства.

Уход Пашиняна с занимаемого поста необходим для того, чтобы добиться инициации досрочных парламентских выборов.

«Я готовлюсь подать в отставку, но о сроках я сообщу позже, — сказал этой ночью сам политик, обращаясь к своим сторонникам. — Я думаю, что народ не допустит, чтобы в этот период избрали нового премьера».

После того, как переговоры с депутатами завершились, Пашинян призвал митингующих «поприветствовать сотрудников силовых структур и разойтись по домам».

«Контрреволюция в Армении не пройдёт», — добавил глава правительства Армении.

Он пообещал в кратчайшие сроки найти замену уволенным министрам партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».

О последствиях снова и снова дающей о себе знать напряжённости внутри армянского руководства остается только гадать. Впрочем, оппоненты Пашиняна дают неутешительные прогнозы в том случае, если премьер-министр продолжит действовать такими же методами. В беседе с журналистами глава парламентской фракции «Дашнакцутюн» Армен Рустамян заявил, что депутаты не выступали против роспуска парламента — они всего лишь давали понять, что это должно произойти в соответствии с основным законом страны.

«А если распустить парламент с использованием антиконституционных методов, это подорвет весь процесс, — говорит парламентарий. — Я надеюсь, что кризиса не будет, потому что ответственна за всё исполнительная власть. И если исполнительная власть решит пойти этим путем, ответственность тоже ляжет на ее плечи».

Однако Рустамян признался, что «дело плохо пахнет».