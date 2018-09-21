Пост президента Грузии прочат бывшему французскому послу

Фаворитом президентской гонки в Грузии , дата которой намечена на 28 октября, может стать бывшая гражданка Франции Саломе Зурабишвили . Она выступает как независимый претендент на пост главы государства, однако её кандидатуру уже поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Отношениям Грузии с Россией возможная победа Зурабишвили вряд ли сулит потепление, однако её заявления о войне 2008 года воспринимаются неоднозначно грузинским общественным мнением.

Срок подачи заявок в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Грузии закончился ещё 8 сентября. В этом году число участников президентской гонки стало рекордным — 46 человек. Среди них 26 представлены инициативными группами, ещё 20 — политическими партиями. Через неделю ЦИК должен закончить процесс регистрации претендентов. Опросы прочат победу Саломе Зурабишвили — независимому кандидату. Впрочем, в грузинской экспертной среде полагают, что независимость бывшего министра иностранных дел Грузии — довольно спорный вопрос. Политик не раз проявляла себя как самый активный представитель правящей партии, хотя сейчас формально не является её членом. Последняя, в свою очередь, не против кандидатуры Зурабишвили.

Участники политсовета «Грузинской мечты», который прошёл 9 сентября, высказали ей поддержку. При этом сама «Грузинская мечта» решила не выдвигать никого со своей стороны.

Запланированные на октябрь выборы — последние в истории Грузии, когда президент страны будет избираться путём прямого голосования. По новой редакции Конституции, которая была принята в этом году, с 2024 года прямой процесс голосования за кандидатов в президенты будет упразднён — на смену придёт голосование избирательной коллегией. Она будет состоять из 300 делегатов (150 членов парламента плюс 150 представителей местной власти). Президентский срок в Грузии составляет 6 лет. С 2024 года он будет сокращён до 5 лет. Существенным нововведением будет и то, что полномочия будут урезаны, хотя формально президент останется главой государства и даже верховным главнокомандующим вооружённых сил — новая редакция основного документа расширяет полномочия главы правительства.

Зурабишвили принадлежит к семье известного грузинского публициста и литературного критика XIX века Нико Николадзе. Она родилась во Франции, куда эмигрировали её предки, закончила Институт политических исследований в Париже. В 1970-х начинается её карьера дипломата: сначала она работала во французском посольстве в Италии (1974−1977), после этого — во французском постпредстве при ООН (1977−1980). Зурабишвили имеет опыт работы и в представительстве Франции при НАТО и при Западноевропейском союзе. 1996 — год, когда нынешний кандидат в президенты Грузии заняла кресло советника главы французского МИД . Некоторое время она руководила Управлением по международным и стратегическим делам Генерального секретариата национальной обороны. В 2003 году Зурабишвили становится чрезвычайным и полномочным послом Пятой республики в Грузии.

Почти через год грузинский президент Михаил Саакашвили предложил назначить Зурабишвили на пост министра иностранных дел страны. Глава Франции Жак Ширак в ходе визита Саакашвили в Париж в 2004 году дал согласие на это. Вопрос гражданства Зурабишвили, как нетрудно понять, поднимался не раз её политическими оппонентами. Саакашвили отвечал на критику следующим образом: по грузинской Конституции, президент имеет право дать второе гражданство. Зурабишвили его получила. Однако от французского паспорта она отказалась только недавно — в конце августа, потому что это препятствовало регистрации в качестве кандидата на пост президента.

«Сегодняшний день особенный для меня. Я больше не владею двойным гражданством. Премьер Франции и министр внутренних дел подписали указ, согласно которому с 23 августа я не считаюсь гражданином Франции», — сообщила Зурабишвили 30 августа.

Безусловно, российской стороне могло бы внушить доверие то, что Зурабишвили находилась в жёсткой оппозиции политическому курсу Саакашвили. С 2005 года она открыто выступала против руководства Грузии, даже участвовала в акциях протеста с требованиями отставки главы государства. В октябре 2006 года она потеряла из-за этого пост министра иностранных дел. Её высказывания относительно августовской войны 2008 года неоднозначно воспринимаются не только грузинским, но и западным общественным мнением. Зурабишвили считает, что массовые бомбёжки со стороны Грузии граничат с «безрассудством» и «капризом сумасшедшего президента». Ей даже позже пришлось разъяснять свою позицию и уточнять, что она считает Россию «агрессором и оккупантом». Впрочем, как весь этот комплекс противоречивых заявлений отразится на отношениях Грузии с Россией, предполагать сложно.