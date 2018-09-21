Пост президента Грузии прочат бывшему французскому послу 

Фаворитом президентской гонки в Грузии, дата которой намечена на 28 октября, может стать бывшая гражданка Франции Саломе Зурабишвили. Она выступает как независимый претендент на пост главы государства, однако её кандидатуру уже поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Отношениям Грузии с Россией возможная победа Зурабишвили вряд ли сулит потепление, однако её заявления о войне 2008 года воспринимаются неоднозначно грузинским общественным мнением.
Срок подачи заявок в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Грузии закончился ещё 8 сентября. В этом году число участников президентской гонки стало рекордным — 46 человек. Среди них 26 представлены инициативными группами, ещё 20 — политическими партиями. Через неделю ЦИК должен закончить процесс регистрации претендентов. Опросы прочат победу Саломе Зурабишвили — независимому кандидату. Впрочем, в грузинской экспертной среде полагают, что независимость бывшего министра иностранных дел Грузии — довольно спорный вопрос. Политик не раз проявляла себя как самый активный представитель правящей партии, хотя сейчас формально не является её членом. Последняя, в свою очередь, не против кандидатуры Зурабишвили.
Участники политсовета «Грузинской мечты», который прошёл 9 сентября, высказали ей поддержку. При этом сама «Грузинская мечта» решила не выдвигать никого со своей стороны.
Запланированные на октябрь выборы — последние в истории Грузии, когда президент страны будет избираться путём прямого голосования. По новой редакции Конституции, которая была принята в этом году, с 2024 года прямой процесс голосования за кандидатов в президенты будет упразднён — на смену придёт голосование избирательной коллегией. Она будет состоять из 300 делегатов (150 членов парламента плюс 150 представителей местной власти). Президентский срок в Грузии составляет 6 лет. С 2024 года он будет сокращён до 5 лет. Существенным нововведением будет и то, что полномочия будут урезаны, хотя формально президент останется главой государства и даже верховным главнокомандующим вооружённых сил — новая редакция основного документа расширяет полномочия главы правительства.
Зурабишвили принадлежит к семье известного грузинского публициста и литературного критика XIX века Нико Николадзе. Она родилась во Франции, куда эмигрировали её предки, закончила Институт политических исследований в Париже. В 1970-х начинается её карьера дипломата: сначала она работала во французском посольстве в Италии (1974−1977), после этого — во французском постпредстве при ООН (1977−1980). Зурабишвили имеет опыт работы и в представительстве Франции при НАТО и при Западноевропейском союзе. 1996 — год, когда нынешний кандидат в президенты Грузии заняла кресло советника главы французского МИД. Некоторое время она руководила Управлением по международным и стратегическим делам Генерального секретариата национальной обороны. В 2003 году Зурабишвили становится чрезвычайным и полномочным послом Пятой республики в Грузии.
Почти через год грузинский президент Михаил Саакашвили предложил назначить Зурабишвили на пост министра иностранных дел страны. Глава Франции Жак Ширак в ходе визита Саакашвили в Париж в 2004 году дал согласие на это. Вопрос гражданства Зурабишвили, как нетрудно понять, поднимался не раз её политическими оппонентами. Саакашвили отвечал на критику следующим образом: по грузинской Конституции, президент имеет право дать второе гражданство. Зурабишвили его получила. Однако от французского паспорта она отказалась только недавно — в конце августа, потому что это препятствовало регистрации в качестве кандидата на пост президента.
«Сегодняшний день особенный для меня. Я больше не владею двойным гражданством. Премьер Франции и министр внутренних дел подписали указ, согласно которому с 23 августа я не считаюсь гражданином Франции», — сообщила Зурабишвили 30 августа.
Безусловно, российской стороне могло бы внушить доверие то, что Зурабишвили находилась в жёсткой оппозиции политическому курсу Саакашвили. С 2005 года она открыто выступала против руководства Грузии, даже участвовала в акциях протеста с требованиями отставки главы государства. В октябре 2006 года она потеряла из-за этого пост министра иностранных дел. Её высказывания относительно августовской войны 2008 года неоднозначно воспринимаются не только грузинским, но и западным общественным мнением. Зурабишвили считает, что массовые бомбёжки со стороны Грузии граничат с «безрассудством» и «капризом сумасшедшего президента». Ей даже позже пришлось разъяснять свою позицию и уточнять, что она считает Россию «агрессором и оккупантом». Впрочем, как весь этот комплекс противоречивых заявлений отразится на отношениях Грузии с Россией, предполагать сложно.