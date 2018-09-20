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В Южной Осетии отмечают День республики
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В Южной Осетии отмечают День республики 

Sputnik Южная Осетия 45 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 20 сен — Sputnik. Южная Осетия в четверг в 28-й раз отмечает провозглашение республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию РЮО.
Многолетняя борьба за независимость завершилась в 2008 году после провала очередной военной авантюры Тбилиси и признания Россией независимости Южной Осетии. Вслед за РФ независимость Южной Осетии признали еще несколько стран — Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
День провозглашения республики по традиции отмечают военным парадом войск Цхинвальского гарнизона на центральной площади столицы, после которого начнется «праздник пива» — пятый международный фестиваль-конкурс осетинского пенного напитка.
Сегодня же на площади пройдет смотр подворий «Нартон къуым», спортивные представления и праздничный концерт. В сквере Коста Хетагурова откроется выставка-ярмарка прикладного искусства «Возрождение», в программе которой будут народные игры, танцы и песни.
Празднование по традиции завершится фейерверком.
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