В Южной Осетии отмечают День республики

ЦХИНВАЛ, 20 сен — Sputnik Южная Осетия в четверг в 28-й раз отмечает провозглашение республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это решение стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию РЮО.

Многолетняя борьба за независимость завершилась в 2008 году после провала очередной военной авантюры Тбилиси и признания Россией независимости Южной Осетии. Вслед за РФ независимость Южной Осетии признали еще несколько стран — Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

День провозглашения республики по традиции отмечают военным парадом войск Цхинвальского гарнизона на центральной площади столицы, после которого начнется «праздник пива» — пятый международный фестиваль-конкурс осетинского пенного напитка.

Сегодня же на площади пройдет смотр подворий «Нартон къуым», спортивные представления и праздничный концерт. В сквере Коста Хетагурова откроется выставка-ярмарка прикладного искусства «Возрождение», в программе которой будут народные игры, танцы и песни.

Празднование по традиции завершится фейерверком.