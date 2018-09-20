Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ 

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию диалога с Россией, поскольку не видит этому альтернативы. Об этом глава грузинского правительства заявил в среду в интервью телеканалу Fox News.
"Мы очень воодушевлены решением президента Трампа вести диалог с Россией, потому что альтернативы диалогу нет", — указал Бахтадзе. «Я думаю, что прямые контакты с Россией на самом высоком из возможных уровней действительно позитивны и приносят результаты», — добавил премьер.
Бахтадзе также дал высокую оценку нынешним отношениям между Вашингтоном и Тбилиси, заявив, что «при администрации президента Трампа происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности». «Оно никогда не было настолько сильным, как сейчас», — добавил глава правительства.
При этом, говоря об отношениях с Москвой, Бахтадзе в интервью утверждал, что Россия будто бы «оккупировала 20% территории» Грузии и «продолжает агрессивную политику» по отношению к этой стране. «К сожалению, Россия пытается подорвать наши мирные инициативы», — утверждал он.
Грузия и НАТО
Говоря о вступление Грузии в НАТО, Бахтадзе отметил, что участие страны в альянсе позволит укрепить стабильность на Кавказе, что должно отвечать интересам России.
"Если Грузия присоединится к НАТО, то это сделает наш регион более предсказуемым и стабильным. Это в наилучшей степени отвечает интересам России", — сказал глава грузинского правительства, отвечая на вопросы на английском языке.
"Хотя наша экономика не является крупной, мы все же тратим более 2% ВВП на военные нужды. Наши отношения и, я бы сказал, дружба с Соединенными Штатами проходит проверку на прочность в сражениях. Мы плечом к плечу боремся с международным терроризмом в Афганистане и Ираке", — отметил также Бахтадзе. Он считает, что Грузия «вносит самую крупную на душу населения лепту в эту борьбу».
В ноябре 2002 года занимавший на тот момент пост президента Грузии Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию с НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии». В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, который в ходе визитов заявлял, что Грузия в конечном счете станет членом НАТО, не называя при этом конкретных сроков.
Между тем, ряд грузинских политиков выступает против присоединения Грузии к военно-политическим блокам. По их мнению, сохранение нейтралитета будет способствовать решению основных проблем страны и созданию условий для мирного объединения Грузии. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, которая не раз заявляла, что «ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии». Как полагает политик, решение этих проблем «возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ».