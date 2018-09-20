Премьер Грузии заявил, что поддерживает усилия Трампа по налаживанию диалога с РФ

"Мы очень воодушевлены решением президента Трампа вести диалог с Россией, потому что альтернативы диалогу нет", — указал Бахтадзе. «Я думаю, что прямые контакты с Россией на самом высоком из возможных уровней действительно позитивны и приносят результаты», — добавил премьер.

Бахтадзе также дал высокую оценку нынешним отношениям между Вашингтоном и Тбилиси , заявив, что «при администрации президента Трампа происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности». «Оно никогда не было настолько сильным, как сейчас», — добавил глава правительства.

При этом, говоря об отношениях с Москвой , Бахтадзе в интервью утверждал, что Россия будто бы «оккупировала 20% территории» Грузии и «продолжает агрессивную политику» по отношению к этой стране. «К сожалению, Россия пытается подорвать наши мирные инициативы», — утверждал он.

Говоря о вступление Грузии в НАТО, Бахтадзе отметил, что участие страны в альянсе позволит укрепить стабильность на Кавказе, что должно отвечать интересам России.

"Если Грузия присоединится к НАТО, то это сделает наш регион более предсказуемым и стабильным. Это в наилучшей степени отвечает интересам России", — сказал глава грузинского правительства, отвечая на вопросы на английском языке.

"Хотя наша экономика не является крупной, мы все же тратим более 2% ВВП на военные нужды. Наши отношения и, я бы сказал, дружба с Соединенными Штатами проходит проверку на прочность в сражениях. Мы плечом к плечу боремся с международным терроризмом в Афганистане и Ираке", — отметил также Бахтадзе. Он считает, что Грузия «вносит самую крупную на душу населения лепту в эту борьбу».

В ноябре 2002 года занимавший на тот момент пост президента Грузии Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили . Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию с НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии». В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг , который в ходе визитов заявлял, что Грузия в конечном счете станет членом НАТО, не называя при этом конкретных сроков.