ЦИК Грузии отказал в регистрации на президентские выборы режиссеру Шенгелая 

ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты известному грузинскому кинорежиссеру Георгию Шенгелая, соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК.
В опубликованных на сайте данных отмечено, что 19 желающих баллотироваться в президенты не предоставили комиссии подписи избирателей, следовательно, «им было отказано в регистрации», среди них числится Шенгелая. Желающие бороться за президентский пост должны были собрать не менее 25 923 подписей избирателей.
Георгий Шенгелая — брат известного грузинского кинорежиссера Эльдара Шенгелая. Он автор таких кинофильмов, как «Мелодии Верийского квартала», «Путешествие молодого композитора», «Хареба и Гоги», «Смерть Орфея». Решение пойти в политику Шенгелая объяснил ранее тем, что не видит «в политическом спектре сильной личности, кто был бы готов стать президентом»
Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября. Окончательное число тех, кто готов побороться за должность главы государства, станет известно 28 сентября.