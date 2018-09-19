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Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
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Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели военнослужащего на участке границы с Азербайджаном.
Отмечается, что инцидент произошел в 12.30 мск.
"На участке, входящей в зону ответственности одной из воинских частей на северо-восточном направлении (граница с Азербайджаном — ред.), по предварительным данным, в результате обстрела со стороны противника огнестрельное ранение в области шеи получил военнослужащий-контрактник Айказ Матевосян, 1980 года рождения. Он скончался по пути в госпиталь", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обстоятельства выясняются.
Комментариями азербайджанской стороны РИА Новости пока не располагает.
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