Главе СВР Южной Осетии присвоили звание генерала

"Руководство и народ республики уверены в Вашем патриотизме и безупречном отношении к службе. Присвоение звания генерал-майора — это награда за Вашу каждодневную работу", — подчеркнул президент.

За личный вклад в укрепление государственности республики Бибилов также наградил Варзиева медалью «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».

Глава СВР, в свою очередь, отметил готовность сотрудников ведомства поддерживать целостность и суверенитет республики.

"Мы осознаем всю полноту ответственности за безопасность республики Южная Осетия и готовы обеспечивать ее целостность и национальный суверенитет. И благодаря вниманию, которое Вы оказываете нашему ведомству, в оперативно-служебной деятельности Службы внешней разведки наметилась положительная динамика", — подчеркнул он.