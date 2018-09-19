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Главе СВР Южной Осетии присвоили звание генерала
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Главе СВР Южной Осетии присвоили звание генерала 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 19 сен — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов присвоил очередное звание генерал-майора руководителю Службы внешней разведки Алексею Варзиеву, сообщает пресс-служба главы государства.
"Руководство и народ республики уверены в Вашем патриотизме и безупречном отношении к службе. Присвоение звания генерал-майора — это награда за Вашу каждодневную работу", — подчеркнул президент.
За личный вклад в укрепление государственности республики Бибилов также наградил Варзиева медалью «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».
Глава СВР, в свою очередь, отметил готовность сотрудников ведомства поддерживать целостность и суверенитет республики.
"Мы осознаем всю полноту ответственности за безопасность республики Южная Осетия и готовы обеспечивать ее целостность и национальный суверенитет. И благодаря вниманию, которое Вы оказываете нашему ведомству, в оперативно-служебной деятельности Службы внешней разведки наметилась положительная динамика", — подчеркнул он.
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