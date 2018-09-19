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Haqqin (Азербайджан): Ильхам Алиев жестко ответил Пашиняну
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Haqqin (Азербайджан): Ильхам Алиев жестко ответил Пашиняну 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
«Новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе», — заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Билясуварского района, передает АзерТАдж.
Глава государства отметил, что армянская армия не сможет конкурировать с Вооруженными силами Азербайджана, а Армения оказалась в крайне тяжелом положении.
«Режим криминальной диктатуры, руководившей Арменией двадцать лет, пал. Я неоднократно говорил, что Арменией управляет группа бандитов, сегодня об этом говорит армянский народ. Но, к сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанская армия дает и будет давать им достойный отпор, равно как осадила их во время апрельских боев 2016 года, освободила часть наших земель, в мае этого года в результате успешной операции в нахичеваньском направлении под наш контроль перешла обширная территория. Мы и впредь в нужное время будем давать им веский отпор. Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя», — сказал президент Ильхам Алиев.
«Мы будем последовательно проводить нашу политику в этом направлении, будем еще больше укреплять армию, выделять еще более крупные средства и преумножать боеспособность нашей армии. Наши технические возможности, подготовка солдат и офицеров на продемонстрированном параде служат хорошим сигналом врагу знать свое место, иначе все это плохо кончится.
Мы же и впредь будем успешно развиваться. Армейское строительство, укрепление экономического потенциала, наших международных позиций — по всем этим направлениям проводится успешная политика», — подчеркнул глава государства.
ИноСМИ: последние новости
The Times (Великобритания): Истинная угроза для Европы — это Китай, а не Россия Haaretz (Израиль): Израиль вступил в кризис с Москвой, который может помешать ему бороться с Ираном The National Interest (США): Как американские военные хотят сбивать российские и китайские гиперзвуковые ракеты
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