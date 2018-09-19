Haqqin (Азербайджан): Ильхам Алиев жестко ответил Пашиняну

«Новые лица, пришедшие к руководству в Армении , не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе», — заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Билясуварского района, передает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что армянская армия не сможет конкурировать с Вооруженными силами Азербайджана, а Армения оказалась в крайне тяжелом положении.

«Режим криминальной диктатуры, руководившей Арменией двадцать лет, пал. Я неоднократно говорил, что Арменией управляет группа бандитов, сегодня об этом говорит армянский народ. Но, к сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанская армия дает и будет давать им достойный отпор, равно как осадила их во время апрельских боев 2016 года, освободила часть наших земель, в мае этого года в результате успешной операции в нахичеваньском направлении под наш контроль перешла обширная территория. Мы и впредь в нужное время будем давать им веский отпор. Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя», — сказал президент Ильхам Алиев.

«Мы будем последовательно проводить нашу политику в этом направлении, будем еще больше укреплять армию, выделять еще более крупные средства и преумножать боеспособность нашей армии. Наши технические возможности, подготовка солдат и офицеров на продемонстрированном параде служат хорошим сигналом врагу знать свое место, иначе все это плохо кончится.

Мы же и впредь будем успешно развиваться. Армейское строительство, укрепление экономического потенциала, наших международных позиций — по всем этим направлениям проводится успешная политика», — подчеркнул глава государства.