МИД РФ: Грузия политизирует инциденты на границе с Южной Осетией

"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи со срывом 89-го заседания в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе, которое должно было состояться 14 сентября", — сказано в заявлении Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ранее конфронтационные действия грузинской стороны уже привели к приостановке работы аналогичного механизма на грузино-абхазской границе, — отметила дипломат. — Взятый Тбилиси курс на политизацию МПРИ несет опасность блокирования этого полезного формата, созданного для практического решения вопросов безопасности в приграничных районах".

При этом она подчеркнула, что Южная Осетия не отказывается от переговоров по МПРИ.

"Призываем сопредседателей Женевских дискуссий проявить необходимую принципиальность, содействовать возвращению работы механизма в нормальное русло", — подчеркнула Захарова.

Задача МПРИ (Грузия участвует также в механизме предотвращения конфликтов с Абхазией) — разрешение спорных ситуаций в районе границы, в основном, хозяйственного характера. Рассмотрение политических вопросов в функции МПРИ не входит.