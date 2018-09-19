МИД РФ: Грузия политизирует инциденты на границе с Южной Осетией 

Москва обеспокоена тем, что встреча по предотвращению инцидентов на границе Грузии и Южной Осетии срывается из-за стремления Тбилиси политизировать деятельность механизма по предотвращению столкновений. Об этом заявила 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи со срывом 89-го заседания в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе, которое должно было состояться 14 сентября", — сказано в заявлении Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Ранее конфронтационные действия грузинской стороны уже привели к приостановке работы аналогичного механизма на грузино-абхазской границе, — отметила дипломат. — Взятый Тбилиси курс на политизацию МПРИ несет опасность блокирования этого полезного формата, созданного для практического решения вопросов безопасности в приграничных районах".
При этом она подчеркнула, что Южная Осетия не отказывается от переговоров по МПРИ.
"Призываем сопредседателей Женевских дискуссий проявить необходимую принципиальность, содействовать возвращению работы механизма в нормальное русло", — подчеркнула Захарова.
Задача МПРИ (Грузия участвует также в механизме предотвращения конфликтов с Абхазией) — разрешение спорных ситуаций в районе границы, в основном, хозяйственного характера. Рассмотрение политических вопросов в функции МПРИ не входит.