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Таксистов-частников в Армении хотят освободить от налогов
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Таксистов-частников в Армении хотят освободить от налогов 

Мир24 2 часа назад
Армянских таксистов-частников могут освободить от налогов, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его мнению, это положительно повлияет на решение проблем городского транспорта. Граждане смогут понизить тарифы и перевозить пассажиров по доступным ценам.
При этом Пашинян подчеркнул важность безопасных перевозок. Эту проблему правительство попытается решить с помощью улучшения техобслуживания машин.
Проект изменений в Налоговый кодекс Армении будет представлен в парламент осенью.
Напомним, ранее Никол Пашинян предложил амнистию штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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