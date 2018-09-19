Таксистов-частников в Армении хотят освободить от налогов

Армянских таксистов-частников могут освободить от налогов, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян

По его мнению, это положительно повлияет на решение проблем городского транспорта. Граждане смогут понизить тарифы и перевозить пассажиров по доступным ценам.

При этом Пашинян подчеркнул важность безопасных перевозок. Эту проблему правительство попытается решить с помощью улучшения техобслуживания машин.

Проект изменений в Налоговый кодекс Армении будет представлен в парламент осенью.

Напомним, ранее Никол Пашинян предложил амнистию штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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