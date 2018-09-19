В авиапарке Азербайджана новый самолет встретили душем и цветами 

Авиапарк Азербайджана пополнился новым лайнером. Среднемагистральный самолет получила низкобюджетная компания республики. По традиции лайнер встретили водяной аркой под звуки сирен.
Лайнер встречали в Бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева в торжественной обстановке и с цветами. Новый комфортабельный самолет бразильского производства уже седьмой по счету в парке компании. Как заявили в руководстве, теперь можно и расширить географию полетов. «Самолет, который мы закупили, вмещает 106 пассажиров. Хочу сказать, что новый лайнер появился у нас благодаря опеке и вниманию Ильхама Алиева. Мы благодарим нашего президента», — отметил вице-президент «Азербайджанских авиалиний» Ильхам Амиров.
Напомним, ранее международный аэропорт имени Гейдара Алиева был удостоен максимального статуса «5 звезд».
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