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Губернатор: деловой центр Астраханской области строится в Баку
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Губернатор: деловой центр Астраханской области строится в Баку 

РИА Недвижимость 2 часа назад
АСТРАХАНЬ, 19 сен — РИА Новости. Деловой центр Астраханской области начали возводить в Баку, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Жилкин.
По его словам, в Астраханской области в прошлом году появился Торговый дом Ирана, где российские предприниматели могут заключать контракты, а также построен Азербайджанский деловой центр, который поможет двум странам в развитии торговых отношений. В ответ в Баку создается астраханский дом.
"У нас создан Азербайджанский деловой центр, а в Баку строится астраханский", — сказал Жилкин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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