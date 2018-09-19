Губернатор: деловой центр Астраханской области строится в Баку

По его словам, в Астраханской области в прошлом году появился Торговый дом Ирана, где российские предприниматели могут заключать контракты, а также построен Азербайджанский деловой центр, который поможет двум странам в развитии торговых отношений. В ответ в Баку создается астраханский дом.

"У нас создан Азербайджанский деловой центр, а в Баку строится астраханский", — сказал Жилкин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.