Баку готовится отметить 100-летие азербайджанского парламента

Торжественное заседание, посвящённое 100-летию азербайджанского парламента (Милли Меджлиса), пройдёт 21 сентября. В нём примут участие парламентские делегации из около 40 стран, сообщают во вторник бакинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря законодательного органа республики Акифа Тевеккюльоглу.

Ожидается, что делегации 11 стран возглавят руководители парламентов 13 стран, в том числе Россия, будут представлены на уровне вице-спикеров.

На юбилейное заседание приедут также представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ , Парламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, Европарламента и Парламентской ассамблеи ГУАМ (Грузия — Украина — Азербайджан — Молдова).

Милли Меджлис — однопалатный парламент впервые был сформирован в 1918 году, когда Азербайджанская Демократическая Республика провозгласила себя независимым суверенным государством. Возрождён после распада СССР.