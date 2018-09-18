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Баку готовится отметить 100-летие азербайджанского парламента
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Баку готовится отметить 100-летие азербайджанского парламента 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Торжественное заседание, посвящённое 100-летию азербайджанского парламента (Милли Меджлиса), пройдёт 21 сентября. В нём примут участие парламентские делегации из около 40 стран, сообщают во вторник бакинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря законодательного органа республики Акифа Тевеккюльоглу.
Ожидается, что делегации 11 стран возглавят руководители парламентов 13 стран, в том числе Россия, будут представлены на уровне вице-спикеров.
На юбилейное заседание приедут также представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, Европарламента и Парламентской ассамблеи ГУАМ (Грузия — Украина — Азербайджан — Молдова).
Милли Меджлис — однопалатный парламент впервые был сформирован в 1918 году, когда Азербайджанская Демократическая Республика провозгласила себя независимым суверенным государством. Возрождён после распада СССР.
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